Paolla Oliveira aparece com elenco da próxima novela das sete da Globo

A atriz surgiu com atores da novela ‘Cara e Coragem’, próxima estreia da emissora; ela fará par romântico com Marcelo Serrado

A atriz Paolla Oliveira publicou uma foto com alguns atores do elenco de Cara e Coragem, próxima novela das 19h da TV Globo. Na quarta-feira, 9, a artista compartilhou uma selfie com os seguidores no Instagram e deixou os fãs curiosos pelo o que vem por aí.

Paolla vai interpretar Pat, a protagonista da narrativa, que terá como par romântico o personagem Moa, representado por Marcelo Serrado. Na imagem publicada pela atriz aparece Serrado, além dos atores André Luiz Frambach, Paulo Lessa e Rodrigo Fagundes.

Na legenda, a artista escreveu: “e aí?! Adivinha quem é quem nessa nova jornada? Vocês vão descobrir logo em Cara e Coragem”. Nos comentários, os internautas se mostraram ansiosos para saber mais sobre a nova produção da Globo.

Cara e Coragem está prevista para estrear em maio deste ano e será a substituta de Quanto Mais Vida, Melhor!. Criada por Cláudia Soto, a trama também terá Taís Araújo como uma das protagonistas.

Estadão.