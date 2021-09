Paolla chama Joãozinho VT para o lançamento de “1 Love”

A cantora Paolla, uma das maiores revelações do POP atual, acaba de anunciar sua próxima novidade da carreira

Alerta de hit a caminho! A cantora Paolla, uma das maiores revelações do POP atual, acaba de anunciar sua próxima novidade da carreira. Ao lado de Joãozinho VT, funkeiro que já acumula mais de 300 milhões de visualizações no YouTube, a ex-miss Mato Grosso do Sul lança a envolvente “1 Love”. O single e clipe chegam aos apps de música e ao YouTube nesta sexta-feira (3).

Falando sobre o sobre o fim de um relacionamento com muitas recaídas e idas e vindas, “1LOVE” tem influências de pop, funk e ritmos nordestinos como a pisadinha. O single é a segunda novidade do ano da cantora – que recentemente lançou a apaixonante “Zerando A Vida” com participação do MC Kekel.

Paolla diz ter se apaixonado pela canção assim que ouviu pela primeira vez e ter grandes expectativas com a música. “Assim que ouvi ‘1LOVE’ – que nem tinha esse nome – pela primeira vez, me identifiquei e me apaixonei pela história na hora. Era exatamente o que eu estava vivendo: O fim de relacionamento com muitas recaídas! Quem nunca passou por isso, né? Eu tô com as expectativas lá em cima, pois acredito no poder da identificação. Com certeza todo mundo já viveu um “1LOVE” sem ‘Love’, conta.

Joãozinho VT, dono de hits como “Coração Gelado” e “Coração Gelado 2” – que já acumulam mais 260 milhões de visualizações no YouTube e quase 30 milhões de streamings só no Spotify – diz que a canção tem tudo para se tornar um hit e que está feliz em dividir a canção com uma das principais apostas do pop funk para 2022. “Quando ouvi o single pela primeira vez, eu pirei. Tem tudo para ser hit! Há um tempo ela (Paolla) vem fazendo um trabalho impecável e é de longe uma das apostas do pop funk em 2022. Anotem este nome!”, conta o funkeiro. Além do MC, a cantora já realizou parcerias com Thiaguinho MT, Lourena, DJ Kelvinho e o mais romântico de todos, Mc Kekel.

A parceria e o clipe:

Fã do funkeiro, Paolla revela que já pensava na parceria há um tempo e que o convite foi viabilizado com a ajuda de seu empresário. “Comecei a ficar mais fã do Joãozinho através da música ‘Vou de Lala’. Depois de ouvir a canção, conversei com meu empresário, que é muto amigo dele, e pedi muito para que pudesse convidá-lo para participar de “1LOVE”. Quando ele ouviu, gostou muito, principalmente da história e topou na hora! Dirigido por Nobru, responsável por trabalhos visuais dos MC´s Livinho e Menor, o clipe traz os cantores interagindo entre si através de danças, coreografias e figurinos estilizados.

Paolla é a principal aposta da nova geração do pop funk brasileiro. Natural de Campo Grande/MS, a ex-Miss sul-mato-grossense coleciona mais de 350 mil streamings no Spotify e quase 1 milhão de visualizações no YouTube. Dona de hits digitais como “Tokitô”, que caiu nas graças do jogador Neymar, “Piscadinha” feat. Thiaguinho MT, “Aquecimento da Paolla” com DJ Kelvinho, “Que Tal”, gravado em parceria com Lourena – lançado no canal oficial da Kondzilla – e “Zerando a Vida” com o romântico Mc Kekel, está se preparando para mais novidades em breve. A cantora deve lançar três singles até o final do ano, que devem contar com participações especiais de peso. Com quatro anos de carreira, Paolla já se apresentou ao lado de nomes como Kevinho, Jerry Smith, MC Don Juan, Zé Neto & Cristiano, Israel Novaes entre outros.