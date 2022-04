Paola Carosella diz que terminou relação ao perceber manipulação e agressividade

Segundo ela, só depois da separação e de quatro meses sozinha que as fichas começaram a cair e que ela foi percebendo como era a atual relação

A cozinheira e ex-jurada do programa MasterChef (Band) Paola Carosella, 49, abriu o jogo à revista Boa forma e deu detalhes sobre o fim de seu casamento de oito anos com o fotógrafo irlandês Jason Lowe. Segundo ela, ele se incomodava com o seu sucesso e tinha algumas atitudes de agressividade.

“Não foi do nada [a separação]. A gente teve dois anos muito difíceis e chega um ponto em que a gente tem que se perguntar até onde você tem que lutar por um relacionamento, até onde vale a pena sofrer? E eu lutei muito para esse relacionamento dar certo. Mas tinham algumas coisas que eram muito difíceis de lidar”, disse ela à publicação.

Ela conta que o sucesso e o fato de ela ser feliz e realizada com a vida causavam incômodo no ex, apesar de ele não falar abertamente sobre isso. “Esse incômodo chegava a mim na forma como ele se expressava, de uma maneira meio manipuladora, sabe? Que fazia eu me sentir mal por aquilo e eu me via numa situação em que eu tinha que falar pra mim mesma ‘espera aí, o que eu fiz de errado?'”, explica.

Ela chega a dar um exemplo para que o público entenda de que forma ela se sentia manipulada na relação. “Por exemplo, um dia como o de hoje, em que tem um monte de gente tirando foto de mim para um veículo, deixava ele muito incomodado e aí, depois, vinha um pequeno maltrato, uma frase agressiva fora de lugar. Mas tudo sob um manto de ‘eu te amo'”, emenda.

Segundo ela, só depois da separação e de quatro meses sozinha que as fichas começaram a cair e que ela foi percebendo como era a atual relação. “Eu sou feliz comigo mesma e trabalhei muito para minha felicidade. Eu não nasci em um berço feliz, com uma família feliz, não tive uma adolescência e uma juventude feliz. Pelo contrário, eu trabalhei muito pelas minhas conquistas. Eu tenho todo direito de ser feliz sem empecilhos”, finalizou.

Em outubro de 2021, Paola anunciou nas redes sociais o fim do seu casamento com o fotógrafo irlandês Jason Lowe. O casal estava junto desde 2013.

Paola escreveu que precisava dizer a todos que o seu relacionamento com o Jason chegava ao fim. “Os motivos e os porquês serão sempre nossos, mas vocês torceram por nós, se emocionaram conosco, deram-nos apoio e tanto amor, que sinto que vocês fazem parte desta história também.”

A ex-jurada do MasterChef falou que em poucas semanas faria “49 anos, 7X7”. Segundo Paola, para quem acredita em setênios e sua força como ela, é um momento único e mágico. “Estou bem, rodeada de amor, tenho os melhores amigos e parceiros que possa ter sonhado ter, uma família linda, milhares de projetos incríveis em andamento e a sensação de ter feito tudo o que eu podia ter feito, como sempre fiz.”