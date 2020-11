‘Pantera Negra 2’ não terá versão digital de Chadwick Boseman

PUBLICIDADE

São Paulo, SP

A possibilidade de Chadwick Boseman ressurgir digitalmente em “Pantera Negra 2” está descartada. Em entrevista ao jornal argentino Clarín, Victoria Alonso, produtora do filme e vice-presidente da Marvel Studios, afirmou que eles não vão utilizar imagens do ator para a criação de um dublê digital, como se chegou a especular após a morte do artista.

O protagonista de “Pantera Negra” morreu no dia 28 de agosto aos 43 anos, vítima de um câncer de cólon. “Há apenas um Chadwick, e ele não está conosco. Nosso rei, infelizmente, morreu na vida real, não apenas na ficção, e estamos demorando um pouco para ver como retomamos a história e o que fazemos para honrar este capítulo que aconteceu conosco e que foi tão inesperado, doloroso, terrível”, afirmou ela.

Ela destacou que o trabalho do ator “elevou” a Marvel como empresa e que é preciso ter muito cuidado para fazer a sequência do filme. “Chadwick não foi apenas uma maravilha de ser humano a cada dia dos cinco anos que passamos juntos, mas também me parece que o que ele fez como personagem nos elevou como empresa, e deixou seu momento na história. Sei que, às vezes, se passam dois meses ou passam três meses de produção e se diz: ‘já foi muito tempo’. Mas não é muito tempo, temos que pensar cuidadosamente sobre o que vamos fazer, e como vamos honrar a franquia.”

