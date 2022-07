Pai do Luva de Pedreiro chora ao falar sobre multa de R$ 5 milhões

Em entrevista, o influenciador alegou que não sabia a senha das contas no banco criadas pelo ex-empresário

A cada dia, um novo episódio envolvendo Luva de Pedreiro e seu ex-empresário, Allan Jesus. O influenciador já tem uma nova equipe, mas a rescisão do antigo contrato tem um valor: R$ 5 milhões. Ao falar da quantia, Seu Vadinho, pai de Iran Ferreira, se emocionou e disse que não sabia da multa.

“Só fiquei sabendo dessa multa do contrato depois que eu trouxe aqui para a Bahia e mandei ler. Antes ele não tinha explicado nada, não contou para gente. Só tenho gratidão pelo que o Falcão fez com a gente. Nós vamos levar isso para o resto da vida”, disse Valdinho em entrevista ao jornalista Cabrini.

Depois que a polêmica com o ex-empresário estourou, há algumas semanas, Luva de Pedreiro afirmou que daria uma pausa nos vídeos. Mas o influenciador voltou atrás, continuou produzindo conteúdo e, na semana seguinte, acertou com os novos empresários, sendo um deles o ex-jogador de futsal Falcão.

No programa Câmara Record, apresentado por Cabrini, Iran fez revelações contra Allan Jesus. O Luva de Pedreiro alegou que não sabia a senha das contas no banco criadas pelo ex-empresário, e disse que resolveu encerrar o contrato porque o mesmo o proibia de sair com os amigos e o obrigava a postar vídeos, mesmo contra a vontade do influenciador.

Allan Jesus negou todas as acusações e disse ter explicado como seria a parceria para o pai do Luva de Pedreiro.