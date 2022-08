‘Outlander’ ganha prequel inspirada em novo livro de autora da série

Produção se debruçará sobre história de amor dos pais do mocinho Jamie Fraser

A série “Outlander” dará origem a uma prequel, isto é, uma seqüência cuja trama se passa antes da história já contada, anunciou o Starz nesta quinta (4). A informação é da revista especializada Deadline, que tinha revelado planos da empresa nesse sentido em fevereiro deste ano, mas só agora teve acesso à confirmação oficial do Starz.

Com título provisório de “Blood of My Blood”, ou sangue do meu sangue, a produção se debruçará sobre o relacionamento de Ellen MacKenzie and Brian Fraser, pais do personagem Jamie Fraser. Na série original, ele faz o par romântico da protagonista, Claire (Caitriona Balfe), enfermeira que durante a Segunda Guerra é transportada para a Escócia de 1743 após encontrar um portal mágico num bosque.

A série terá consultoria executiva da escritora Diana Gabaldon, cuja série de livros homônima inspirou a série. Também em fevereiro, ela havia anunciado que estava escrevendo um romance com o mesmo enfoque.

No Brasil, a série está disponível na Netflix.