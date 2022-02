Oscar 2022 será apresentado por Amy Schumer, Wanda Sykes e Regina Hall

O anúncio oficial sobre quem comandará o show deve ser feito nesta terça-feira, no “Good Morning America”.

Parece que a disputa pelo apresentador do Oscar 2022 chegou ao fim.

De acordo com o Deadline a ABC finalizou a escolha da apresentação do Oscar com as atrizes e comediantes Amy Schumer (Descompensada), Wanda Sykes (Família Upshaw) e Regina Hall (Todo Mundo em Pânico).