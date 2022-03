Oscar 2022 não convida Rachel Zegler, estrela de ‘Amor, Sublime Amor’

A atriz fez um desabafo em suas redes sociais neste último domingo (20), sobre a falta do convite para o evento

Estrela do musical de Steven Spielberg “Amor, Sublime Amor”, a atriz Rachel Zegler não tem entradas para participar da cerimônia do Oscar de 2022, na qual o longa concorre com sete indicações, inclusive na categoria de melhor filme. A atriz revelou que está descontente com a falta de um convite através de publicação em sua conta no Instagram neste domingo.

“Eu não conheço vocês, eu tentei de todas as formas, mas isso não vai acontecer”, escreveu a atriz em resposta a um comentário na rede social se referindo à sua participação na 94ª edição do Oscar. “Vou torcer por ‘Amor, Sublime Amor’ do meu sofá orgulhosa do trabalho que fizemos de modo incansável há três anos. Eu espero que um milagre ocorra no último minuto e eu possa celebrar nosso filme pessoalmente, mas às vezes é assim que acontece, eu acho”, ela escreveu, e em seguida agradeceu às mensagens de apoio e protesto pela sua ausência na cerimônia. “Estou desapontada também, mas tudo bem. Estou muito orgulhosa do nosso filme.”

Zegler fez sua estreia interpretando Maria no filme de Steven Spielberg, uma adaptação de um dos mais famosos musicais americanos de todos os tempos.

Nesta temporada de premiações, ela já venceu o prêmio de melhor atriz do National Board of Review, sendo a mais nova atriz a recebê-lo, além de levar o Globo de Ouro como melhor atriz principal de comédia ou musical.

Quem pode fazer com que a atriz compareça à cerimônia mais importante do cinema internacional é a Walt Disney Company, empresa detentora a 20th Century Studios, que distribuiu “Amor, Sublime Amor”.

Em fevereiro, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood anunciou a redução da capacidade de lotação do Teatro Dolby, onde acontece a cerimônia. Devido às medidas de prevenção contra a disseminação da Covid-19, foram convidadas 2.500 pessoas, mesmo havendo 3.300 lugares comportados pelo espaço.