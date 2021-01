Os Pequenos Vestígios estreia em 11 de março

PUBLICIDADE

O thriller policial Os Pequenos Vestígios, do diretor John Lee Hancock e estrelado por Denzel Washington, Rami Malek e Jared Leto, ganha uma nova data de estreia no Brasil e está previsto para chegar aos cinemas em 11 de março.

O filme conta a história do delegado adjunto do condado de Kern, Joe “Deke” Deacon (Denzel Washington), que é enviado a Los Angeles para o que deveria ser uma rápida coleta de provas. Em vez disso, ele se envolve na busca por um assassino em série que está aterrorizando a cidade.

Sobre o filme

Os vencedores do Oscar Denzel Washington (“Dia de Treinamento”, “Glória”), Rami Malek (“Bohemian Rhapsody”) e Jared Leto (“Clube de Compras Dallas”) estrelam o thriller policial Os Pequenos Vestígios. John Lee Hancock (“Um Sonho Possível”, “Walt nos Bastidores de Mary Poppins”, “Fome de Poder”) dirigiu o filme a partir de seu próprio roteiro original.

O delegado adjunto do condado de Kern, Joe “Deke” Deacon (Denzel Washington), é enviado a Los Angeles para o que deveria ser uma rápida coleta de provas. Em vez disso, ele se envolve na busca por um assassino em série que está aterrorizando a cidade. À frente do caso, Jim Baxter (Rami Malek), delegado do Departamento de Polícia de Los Angeles, impressionado com os instintos de Deke, designa o policial, extraoficialmente, para ajudá-lo. Mas enquanto eles rastreiam o assassino, Baxter não sabe que a investigação está desenterrando ecos do passado de Deke, revelando segredos perturbadores que podem ameaçar mais do que seu caso.

O elenco principal traz ainda Natalie Morales (“A Guerra dos Sexos”), Terry Kinney (“22 Milhas”, série “Billions”), Chris Bauer (“Sully: O Herói do Rio Hudson”, série “The Deuce”), Joris Jarsky (série “Bad Blood”), Isabel Arraiza (série “Pearson”) e Michael Hyatt (série “Crazy Ex-Girlfriend”).

Os Pequenos Vestígios tem produção do vencedor do Oscar e do prêmio Emmy Mark Jonhson (“Breaking Bad”, “Rain Man”) e do diretor John Lee Hancock, com Mike Drake e Kevin McCormick na produção-executiva.

Hancock reuniu na equipe de produção colaboradores de longa data, incluindo o diretor de fotografia indicado ao Oscar John Schwartzman (“Seabiscuit: Alma de Herói”, “Walt nos Bastidores de Mary Poppins”, “Fome de Poder”), o designer de produção indicado ao Oscar Michael Corenblith (“Apollo 13”, “Fome de Poder”, “Um Sonho Possível”), o editor Robert Frazen (“Fome de Poder”) e o figurinista Daniel Orlandi (“Fome de Poder”, “Um Sonho Impossível”). A música é de Thomas Newman (“1917”, “Ponte dos Espiões”, “Walt nos Bastidores de Mary Poppins”), compositor com quinze indicações ao Oscar em sua carreira.

A Warner Bros. Pictures apresenta Os Pequenos Vestígios, uma produção de A Gran Via Production, que será distribuído mundialmente pela Warner Bros. Pictures. O filme está previsto para ser lançado no dia 11 de março de 2021 nos cinemas brasileiros.