O spotify divulga a lista dos artistas mais ouvidos da plataforma em 2020

PUBLICIDADE

O Spotify acaba de divulgar a lista dos artistas mais ouvidos em 2020.

Já Billie Eilish é a artista feminina mais transmitida na plataforma, pelo segundo ano consecutivo. Seu álbum “WHEN WE ALL FALL ASLEEP WHERE DO WE GO” (https://umusicbrazil.lnk.to/ WhenWeAllFallAsleepWhereDoWeGo PR) também figura na lista dos 10 álbuns mais transmitidos.

Drake, J Balvin, o falecido rapper Juice WRLD e The Weeknd, figuram na segunda, terceira quarta e quinta posição, respectivamente, entre os artistas masculinos mais ouvidos.

The Weeknd ainda conta com a música mais escutada de 2020, “Blinding Lights” (https://umusicbrazil.lnk.to/ BlindingLightsMetPR), com mais de 1,6 bilhão de streams.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A faixa faz parte do álbum “After Hours” (https://lnk.to/ AfterHoursDeluxePR), que foi o segundo mais ouvido, seguido por “Hollywood’s Bleeding” (https://umusicbrazil.lnk.to/ HollywoodsBleedingPR), de Post Malone.

Taylor Swift é a segunda artista feminina mais ouvida do ano. Em julho deste ano, ela apresentou seu álbum “Folklore” (https://umusicbrazil.lnk.to/ folkloredeluxePR).

Ariana Grande, que acaba de disponibilizar o álbum “Positions” (https://umusicbrazil.lnk.to/ AGPositionsPR), ocupa a terceira colocação.

Halsey aparece na quinta colocação após ter lançado o álbum “Manic” (https://umusicbrazil.lnk.to/ HalseyManicPR), no início deste ano.