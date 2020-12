O Duo Elekfantz, sensação do EDM, apresenta o EP de Remixes de “When we were young”

PUBLICIDADE

O duo sensação da EDM, Elekfantz, apresenta hoje o EP de remixes de “When We Were Young”, com três faixas. Ouça e baixe aqui: https://umusicbrazil.lnk.to/ WhenWeWereYoungPR . Assinam as novas versões os DJs e produtores Gabe, Illusionize e L_cio.

A faixa integra o repertório do álbum de estreia do duo, “Elements” (https://umusicbrazil.lnk.to/ ELEMENTSPR), com produção de Gui Boratto, que conta com mais 10 músicas inéditas. A moderna produção traz elementos e influências dos anos 1980 e 1990. O Elekfantz vem apresentando os vídeos de todo o projeto com uma estética própria, em seu canal no YouTube. Nesta semana, foram apresentados os vídeos de “She´s So Funk” e “Those Girls”. Assista aqui: https://www.youtube.com/ elekfantz .

Com o objetivo de ter um som único, o processo de produção do Elekfantz difere um pouco de outros artistas do segmento da música eletrônica. Nessa busca por irreverência e autenticidade, o Elekfantz, que já tem quase 10 anos de história, brilha. Com diversos fãs no Brasil e pelo mundo, Daniel e Leo apostam em um som original para conquistar ainda mais novos espaços.