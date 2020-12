PUBLICIDADE

O brasiliense Amaro, artista LGBTQIA+, acaba de lançar o videoclipe da faixa Morta feat. Enterrada. O rapper, que traz elementos das artes visuais para a sua produção musical, propõe em seu novo trabalho uma experiência estética cinematográfica, inspirada nas produções de Tarantino trazendo também para o universo do rap uma estética mais dark.

Dirigido por Fabrício Carvalho, Morta feat. Enterrada narra a história de um grupo de artistas independentes e os leões que são assassinados por dia para que sua arte se mantenha viva. Deixando livre para as interpretações, esses “leões” podem ser lidos como as dificuldades financeiras, a própria indústria da música, a figura do hater e até mesmo os nossos sabotadores internos. Quem e o que devemos matar feat enterrar?

Durante o filme, Amaro também aparece com diversos figurinos e experimentações estéticas, representando as mudanças e buscas por identidade a qual todo artista está sujeito. A direção de arte é assinada pelo próprio Amaro e os figurinos por Vittor Sinistra, ambos moradores de Samambaia Sul, uma das maiores periferias do DF. A parceria entre os dois, surgiu à partir da necessidade mútua de promover e incentivar a produção artística e cultural dos talentos que seguem invisibilizados nas quebradas. O elenco conta com artistas LGBTQIA+ que movimentam a noite e cena artística de Brasília.

