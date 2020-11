O Anjo Exterminador no II Festival Internacional de Cinema Fantástico de Brasília

PUBLICIDADE

De 11 a 15 de novembro, com estreias sempre às 20h, o público de todo o Brasil e países do mundo poderão assistir à 2ª. Edição de O Anjo Exterminador — II Festival Internacional de Cinema Fantástico de Brasília, em formato totalmente digital, transmitido pelo Youtube, com acesso pelo site da produtora do festival – www.tabatafilmes.com.br

A programação desta segunda edição será totalmente inédita e incluirá mostras competitivas de curtas nacionais e internacionais. A ideia é novamente abranger todos os subgêneros do cinema fantástico: horror, ficção científica, trash e outras variações que tragam à luz temas intrigantes e encantadores para as novas gerações, a exemplo do surrealismo, do sobrenatural, do futurismo e da distopia. Na programação, além de mostra brasileira, filmes de França, Argentina, Turquia, Itália, Croácia, Finlândia.

O festival brasiliense foi batizado com o nome do filme mexicano O Anjo Exterminador, clássico dirigido por Luis Buñuel e lançado em 1962, no qual, com uma situação surrealista (um grupo de aristocratas não consegue, sem razão aparente, deixar a casa onde acabaram de jantar), o cineasta propõe um contundente comentário sobre a hipocrisia e a falsa moral da sociedade.

Com curadoria de Josiane Osório, Rodrigo Huaga e Ulisses de Freitas, e produção executiva da Tato Comunicação – O Anjo Exterminador — Festival Internacional de Cinema Fantástico de Brasília exibe quatro programas de curtas, sendo dois nacionais de dois internacionais.

Todas as sessões têm acesso livre pelo youtube, no canal do festival. http://bit.ly/oanjoexterminador

Os melhores filmes recebem troféus e serão escolhidos por júri especial e pelo voto popular.

O Anjo Exterminador — Festival Internacional de Cinema Fantástico de Brasília é uma realização da Tábata Filmes Entretenimento e Cultura, com produção da Tato Comunicação e apoio do Centro Técnico Audiovisual – CTAv.

Sobre o cinema fantástico

O cinema fantástico e suas variações, como terror, fantasia e ficção científica, fascinam plateias desde os primórdios da sétima arte. Basta lembrarmos do pioneirismo de Viagem à Lua (1902), de Georges Méliès, ou dos assustadores protagonistas do Expressionismo Alemão em obras como O gabinete do Dr. Caligari (1920), O Golem (1920) e Nosferatu (1922). Afinal, foi a partir do cinema que as pessoas puderam, finalmente, ver materializados cenários, situações e criaturas antes apenas imaginadas ou presentes em sonhos e pesadelos. Este gênero cinematográfico encanta e impressiona porque desafia fronteiras entre real e imaginário, popular e erudito, cinema de arte e produção comercial, uma vez que absorve o desconhecido e tudo aquilo que habita o inconsciente e problematiza a condição humana.

Programação

A curadoria dividiu o festival em quatro programas de mostra competitiva nacional e internacional, além de live com convidados para dialogar sobre o cinema fantástico e sessões de abertura e premiação.

11 de novembro – 20h

Abertura – Live sobre Cinema Fantástico com o curador Ulisses de Freitas e o especialista em cinema Ciro Marcondes

Competição Internacional – Curtas

Programa 1 – 62 minutos

Helsinki Mansplanning Massacre, de Ilja Rautsi – Finlândia (15m)

La Noria, de Carlos Baena – Espanha (12m)

L’uomo proibito, de Tiziano Russo – Itália (20m)

Rasga Mortalha, de Patrícia Aquino – Brasil (15m)

12 de novembro – 20h

Competição Internacional – Curtas

Programa 2 – 60 minutos

Graines, de Freiburger Hervé – França (7 min)

Avarya, de Gökalp Gönen – Turquia (20m)

A Stroke of Luck, de Antonia Baudouin – Argentina (13m)

The Last Well, de Filip Filković, Croácia (20m)

13 de novembro – 20h

Competição Nacional – Curtas

Programa 1 – 66 minutos

Guará, de Fabricio Cordeiro e Luciano Evangelista (20m)

Para Minha Gata Mieze, de Wesley Gondim (25m)

Who’s That Man Inside My House?, de Lucas Reis (10m)

Vale da Lua – O mito de Anhangá, de Danilo Custódio (11m)

14 de novembro – 20h

Competição Nacional – Curtas

Programa 2 – 57 minutos

Tommy Brilho, de Sávio Fernandes (18m)

A mesa no deserto, de Diego Scarparo (15m)

Da curva para Cá, de João Oliveira (19m)

Hornzz, de Lena Franzz (5m)

15 de novembro – 20h

Cerimônia de Premiação

Exibição dos filmes vencedores

Serviço

O Anjo Exterminador — Festival Internacional de Cinema Fantástico de Brasília

De 11 a 15 de novembro

Mostras competitivas internacional e nacional

Estreias sempre às 20h no Canal do Youtube

https://www.youtube.com/channel/UCGkzwR38mq1guNpqZl-p1vA?view_as=subscriber

