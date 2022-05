‘Nunca namorei um rapaz’, revela Gil do Vigor, que busca namorado no Mais Você

O ex-bbb está participando do quadro ‘Solteiros Online’ do programa; Hoje (11) ele conheceu cinco pretendentes por videochamada

O economista Gil do Vigor, 30, participou na manhã desta quarta-feira (11) do quadro Solteiros Online para encontrar um namorado em rede nacional. A atração do programa Mais Você (Globo) trouxe cinco pretendentes para o ex-BBB, que também comentou um pouco sobre sua vida amorosa.

“A última vez que eu namorei foi com a minha ex-namorada, em 2016 acho. Efetivamente namorar um rapaz, nunca namorei não”, comentou o economista. Ele disse que sua família sempre foi aberta com sua orientação sexual, mas que ele mesmo teve receio de se aceitar e por muito tempo quis mudar, devido à sua religião.

Para um futuro namoro, Gil diz que, ao mesmo tempo que é romântico, não gosta de ficar de grude. “Sou muito pragmático e não tenho paciência”, disse ele, que ainda revelou preferir homens um pouco mais velhos, mas que não se opõe a conhecer pretendentes mais novos também.

Foto/Reprodução

Dentre os pretendentes, foram apresentados: Raimundo, 27, dono uma microempresa; Rubens, 29, comissário de voo que atualmente mora em Dallas, nos EUA; Nilmar, 28, que reside em Salvador, e é estudante de farmácia e formado em logística; Ed Cavalcanti, 27, que mora em Recife e estuda na mesma universidade que Gil estudou; e Caíque Silva, 26, do interior de São Paulo que já beijou o economista.

Na primeira etapa, Gil eliminou Ed Cavalcanti após fazer uma pergunta às cegas para todos. Na segunda etapa, os quatro pretendentes que sobraram tiveram 30 segundos para convencer Gil a serem escolhidos para um encontro. O economista escolheu Raimundo para um café da manhã virtual.