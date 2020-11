Nova série mostra histórias comoventes de adoção de cães

PUBLICIDADE

Lívia Marra

Cães de abrigo são as estrelas de uma nova série na TV paga que vai mostrar histórias comoventes de adoção.

“Dog House: Lar Perfeito” se passa em um abrigo britânico. Com humor e emoção, cada um dos oito episódios retrata um animal, das circunstâncias de seu abandono à chegada ao novo lar.

O primeiro é sobre o terrier Tiny, que deverá criar coragem e conquistar novos donos; a cairn terrier Daisy, indicada para ser o primeiro cão das irmãzinhas Kerry; além do jack russell terrier Mozart e do staffordshire bull terrier Zeus, que tentam conquistar um casal.

Segundo a National Geographic, a série antecede mais uma edição do Réveillon para Pets, uma programação especial que vai ao ar no dia 31 de dezembro, a partir das 23h30, para ajudar os animais de estimação a lidar com o estresse causado pelo barulho dos fogos de artifício. Com imagens e músicas relaxantes, a programação também será transmitida neste ano no Nat Geo Kids e National Geographic Wild.

“Dog House: Lar Perfeito” – oito episódios, a partir de 1 de dezembro, às 19h30, no National Geographic.