Nos Tempos do Imperador: romance lésbico surpreende os telespectadores da novela

Na reta final da novela, Vitória e Clemência se entregam à paixão e viverão um relacionamento forte e profundo.

Os últimos capítulos da novela ‘Nos Tempos do Imperador’ prometem várias surpresas. Entre elas, um romance inesperado entre Vitória, interpretada por Maria Clara Gueiros, e Clemência, interpretada por Dani Barros.

Tudo acontece quando Vitória decide ir embora do Brasil, e deixa Clemência arrasada. A mesma se tranca no quarto e Vitória a procura e diz: “Não foi isso que você sempre quis? Ser a dona do Cassino, que você tanto ama? Conseguiu”.

“Você se acha tão inteligente, mas não entendeu nada! Amava o Cassino porque você estava junto comigo! E isso me deu uma vida nova! Uma vida que nunca imaginei que pudesse desejar tanto”, completa Clemência.

Após a revelação de Clemência que estava apaixonada por Vitória, a ruiva desiste de ir embora e afirma: “Não vou mais a Paris nem a lugar algum! Vou ficar aqui. Por você. Por nós”, e as duas se beijam apaixonadas.