No Dia da Consciência Negra, Planta & Raiz lança música surpresa como protesto antirracista

PUBLICIDADE

Um dos maiores nomes da história do reggae brasileiro está de volta com mais uma novidade! No Dia da Consciência Negra e cansados e desgostosos com as ondas de racismo e preconceito que vêm assolando o mundo nos dias de hoje, a banda Planta & Raiz acaba de lançar o single “Hey, Racista”, em todos os apps de música e Youtube.

Carregada com um discurso de revolta ao racismo, o novo single da banda também é um convite à construção de novos pensamentos e um mundo novo. “É muito triste ver que o mundo está regredindo e pensamentos retrógrados e arcaicos estão contaminando a sociedade novamente. Além de ser um desabafo e um grito de revolta, ‘Hey, racista’ também é um convite à reflexão e a construção de pensamentos e um mundo novo”, conta Zeider Pires, vocalista.

Com influências de Steel Pulse e Toots and Maytals, um dos maiores nome do gênero no mundo, a música tem produção de Thiago Barromeu, diretor musical que já trabalhou com nomes como Ana Cañas e Gustavo da Lua (Nação Zumbi) e Zeider Pires.

O cantor ainda conta de quais são os próximos planos do Planta & Raiz para o ano que vem. “Não vemos a hora de voltar para estrada com uma turnê linda. Quando tudo isso passar e estiver seguro, é a primeira coisa que faremos! Mas até lá, estamos planejando um single incrível para janeiro, produzindo mais algumas músicas e também começando a produzir uma turnê histórica”, revela.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Formado por Zeider Pires (voz), Franja (guitarra), Fernandinho (guitarra), Samambaia (baixo) e Juliano (bateria), e inúmeros hits atemporais como “Com Certeza”, “Tô no Barato”, “Desde as estrelas”, “Aquele Lugar” e “Gueto do Universo”, essa em parceria com Chorão do Charlie Brown, o Planta & Raiz possui 21 anos de carreira e 12 álbuns lançados.