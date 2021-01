No clima do verão, Carol & Vitoria e RESENHV se unem em parceria inédita

PUBLICIDADE

Endossado sob o guarda-chuva da Hitmaker, o projeto Hit Label Sessions traz em sua primeira edição uma mistura inusitada. O discurso ensolarado da dupla Carol & Vitoria abraça o flow carioca do trio RESENHV dando origem ao single “Meu Quintal”, que acaba de chegar em todos os apps de música e Youtube.

Ouça aqui: https://ditto.fm/meu-quintal-hit-label-sessions-1

A união destes universos numa mesma faixa foi bastante natural, gerada a partir de um encontro despretensioso. “Em dezembro do ano passado fizemos uma semana de imersão nos estúdios da Hitmaker. Conseguimos finalizar as gravações antes do planejado, o que acabou abrindo espaço para uma sessão extra com o RESENHV”, conta Carol.

Vitoria, a outra metade da dupla complementa. “Amores, flores, rimas rápidas e melodias que são a cara do verão dão uma cara especial pra Meu Quintal. Eu diria que a música é o meio do caminho entre Carol & Vitoria e RESENHV”.

Na produção musical, a Hitmaker, dona de grandes sucessos nas vozes de Anitta, Ludmilla e Luisa Sonza mostra sua versatilidade na montagem da canção. Segundo Pedro Breder, integrante da produtora, a música foi composta numa energia surreal, com instrumentos que remetem ao clima de luau, numa atmosfera bem carioca. “Inserimos alguns momentos de samba e funk pra estampar a cara do Rio de Janeiro. O romantismo da letra uniu as duas tribos com muita naturalidade”.

Donas de hits digitais como “Jura Juradinho” e “Eu Tô Gostando de um menino aí”, que já somam a impressionante marca de 25 milhões de streamings no Spotify, as irmãs Carol e Vitoria Marcilio se preparam para um ano repleto de lançamentos. Como parte da estratégia, singles mensais, colaborações e clipes divertidos prometem posicionar a dupla no topo da cadeia do pop nacional.