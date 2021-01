Netflix recria universo bruxo vivido no Clube das Winx

PUBLICIDADE

O Clube das Winx agora saiu do mundo animado para a versão Live Action. Conhecido por muitos por recriações nostálgicas, a Netflix trouxe mais uma estreia para o catálogo, desta vez, a escolhida foi a série Fate: A Saga Winx, que retoma um roteiro de garotas adolescentes que estudam em uma escola de fadas e passam por dificuldades que todo jovem tem ao tentar se inserir em um ambiente novo.

Decididas a controlar os poderes mágicos, cinco adolescentes encaram rivalidades, romances e estudos do mundo sobrenatural em uma escola para fadas. A fotografia da série, remete a um estilo mais sóbrio com cores frias e uma pegada eurocêntrica quanto a vestimenta. A estética lembra um pouco a saga Crepúsculo que segue essa mesma linha do sobrenatural.

