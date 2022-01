Netflix divulga trailer de De Volta aos 15

A Netflix lançou nesta segunda-feira (31/1), o trailer oficial da série De volta aos 15, estrelada por Maísa e Camila Queiroz.

Em seis episódios, a divertida história com surpresas, tretas e fortes emoções gira em torno de Anita, interpretada por Maisa na fase jovem e por Camila Queiroz na fase adulta.

Inspirada no livro homônimo da escritora Bruna Vieira, a história gira em torno de Anita, entre emoções, brigas e diversão, a protagonista vive um ciclo onde ela consegue voltar aos seus 15 anos novamente, no ano de 2006, na fase da adolescência, revivendo todas as experiências passadas com a mentalidade de uma adulta de 30 anos.

Confira o trailer!!!