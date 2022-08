Netflix anuncia data de estreia da série espanhola com Bruno Gagliasso

Ator interpreta um policial em ‘Santo’ que procura por um traficante sem nunca ter visto o rosto

A Netflix anunciou nesta quarta-feira (3) a data de estreia da série espanhola “Santo”, que tem Bruno Gagliasso, 40, no elenco: 16 de setembro. O ator brasileiro interpreta Cardona, um policial que procura por um traficante de droga e precisa se entender com o companheiro Millán, vivido pelo espanhol Raúl Arévalo, para resolver o caso.

A trama, que mistura crime, ação e intriga, conta a história de Santo, um dos criminosos mais procurado do mundo, cujo rosto nunca foi visto. Gravada entre a Espanha e o Brasil no ano passado, a série ficcional foi criada pelo espanhol Carlos López e tem a direção do brasileiro Vicente Amorim.

De acordo com a Netflix, Gagliasso morou em Madrid, Espanha, entre abril e outubro de 2021 para as filmagens da série. Depois, a produção seguiu para gravar em Salvador, capital da Bahia. “O meu trabalho em ‘Santo’ foi visceral. Sem dúvidas, a preparação mais intensa de toda a minha carreira”, disse Gagliasso em um comunicado divulgado da streaming.

Recentemente, Gaglisso e a mulher Giovanna Ewbank passaram por um caso racismo contra os filhos Titi e Bless no restaurante Clássico Beach Club, na Costa da Caparica, em Portugal, no último sábado (30).

“Racista nojenta, uma filha de uma puta, é isso que você é, horrorosa, feia. Você é nojenta”, diz a atriz. A mulher respondeu para Giovanna: “Olha para a sua cara, olha para você”. A atriz rebate: “Olha para a sua cara, que pena de você, dá pena. Você é uma nojenta. Você merece sabe o que? Você merece um soco, uma porrada na sua cara. Isso que você merece”, disse a atriz.

Em nota, a assessoria de imprensa do casal informou que uma mulher branca, que estava no restaurante, xingou Titi e Bless e cerca de 15 pessoas de uma família angolana. “A criminosa pedia que eles saíssem do restaurante e voltassem para a África, entre outros absurdos proferidos às crianças como ‘pretos imundos'”, diz a nota.