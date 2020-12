Neste domingo (20), Outro Calaf recebe 1º edição da festa Vamo que Vamo – Gelo, Funk e Pagodin

PUBLICIDADE

Seguindo todas as normas de segurança, lançadas no último decreto do Governo do Distrito Federal (GDF), o Outro Calaf recebe neste domingo (20) a 1º edição da festa Vamo que Vamo – Gelo, Funk e Pagodin, que tem como intuito a mistura de todos os públicos para uma tarde leve e cheia de animação.

A partir das 17h, o público vai poder sambar e se divertir ao som da banda Pagode da Gente, que traz em seu repertório a mistura do pagode dos anos 90 com o clássico pagode de mesa. Os intervalos ficam por conta da DJ Carol Stérica, conhecida na capital pelo seu line-up excêntrico, com o melhor do baile funk e seus mashups inusitados.

Durante a primeira hora da festa, o público poderá aproveitar a promoção de dose dupla de Gin Tônica, preparado especialmente pelo bar da casa.

Cuidados com o público

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O samba no pé e a revoada estão garantidos, mas tudo com o compromisso de cuidar do público seguindo as medidas de segurança. Durante o evento, terá distância de dois metros entre todas as mesas — delimitadas por marcações no chão e, durante toda a festa, os banheiros serão higienizados constantemente.

Todas as pessoas terão suas temperaturas aferidas na entrada, e apenas poderão deixar o espaço ao redor de suas mesas de máscara, para ir ao banheiro. Todas as mesas terão frascos de álcool em gel, além de totens com pedal de acionamento por todo o salão da casa.

Com capacidade reduzida, o público tem três opções de compra de ingresso: mesas para dois, para quatro e para seis lugares. As reservas podem ser realizadas com valor promocional – sem sair de casa – pelo site Sympla.

Compromisso com o funcionário e apoio ao comércio local

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Desde sua reabertura, o Outro Calaf testa regularmente seus funcionários, que estão trabalhando em equipes alternadas, em esquema de rodízio e carona solidária.

O Outro Calaf também atende via delivery, por meio do seu WhatsApp ( https://whats.link/ calafdelivery) ou por meio de apps de venda direcionados a gastronomia.

Serviço:

Vamo que Vamo – Gelo, Funk e Pagodin

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Data: Domingo | 20 de dezembro

Horário: Das 17h às 22h45

Ingressos: A partir de R$ 15 (individual)

Venda de ingressos:

https://www.sympla.com.br/ vamo-que-vamo-gelo-funk-e- pagodin–domingo-no-calaf__ 1078124