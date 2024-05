Nattanzinho resgata cachorros e tenta ‘sequestrar’ vaca de Henrique e Juliano

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS)

Nattanzinho bem que tentou cumprir a promessa de dar o troco em Henrique e Juliano, mas não deu. Depois de resgatar os dois cachorros na noite desta quinta-feira (23), que foram levados de Fortaleza para Tocantis pela dupla sertaneja, o cantor quis se vingar levando uma vaca do duo para casa. Claro, que o animal da raça Nelore não coube dentro do avião de pequeno porte.

O forrozeiro compartilhou uma imagem puxando a vaca em direção ao seu jatinho. “O cãozinho era uma distração. Bora com o pai ‘linda’. Ninguém brinca com Nattanzinho sem levar o troco. Agora tá 1×1”, diz ele no vídeo brincando de levar um animal do gado da fazenda até o seu jatinho, como se fosse sequestrá-lo também, e arrancando risadas dos amigos famosos.

Nattanzinho foi até Palmas, em Tocantins, para o aniversário de Henrique. Ele levou um filhote de border collie, a mesma raça de um dos seus cães. “O plano deu certo!”, vibrou Henrique ao pegar o animal nos braços. Depois de entregar o presente, Nattan reencontrou os seus dois cães.

Segundo o cantor, Henrique e Juliano foram para a casa dele, em Fortaleza, depois de um show no domingo (19). Eles curtiram o dia e beberam até a noite, quando Nattan resolveu ir dormir. Quando acordou não encontrou mais os cachorros. Ele então postou um vídeo em que mostra Henrique com um dos pets, afirmando que levaria os animais porque o cantor cearense foi dormir e deixou os visitantes sozinhos. No vídeo, os tocantinenses ainda estavam carregando um saco de ração para os cães.