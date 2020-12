National Geographic apresenta réveillon para pets, uma programação especial para proteger os animais dos efeitos negativos dos fogos de artificio

PUBLICIDADE

No dia 31 de dezembro, a partir das 23h, o National Geographic apresenta o Réveillon Para Pets, uma iniciativa de sucesso criada em 2017 que visa conscientizar as pessoas sobre os efeitos negativos que os fogos de artifício têm nos animais de estimação. Entre outros sintomas, os fogos de artifício geram arritmia, medo, tontura e descontrole. A programação especial ajuda a aliviar o estresse causado pelo ruído por meio de imagens e músicas relaxantes.

Seguindo os conselhos de especialistas, que garantem que a música clássica acalma os animais, o especial Réveillon Para Pets tem como base a Sinfonia pelo Planeta, uma produção que combina música sinfônica com imagens relaxantes do mar, da costa, da terra, das montanhas e do céu, numa composição variada, dinâmica e surpreendente.

Além de ser transmitido no National Geographic, o especial Réveillon Para Pets também pode ser visto a partir das 23h nos canais National Geographic Wild e Nat Geo Kids, que por sua vez celebrarão as festas de fim de ano ao longo do mês com filmes especiais e episódios de temáticos das séries favoritas de cada canal.

Para aproveitar ao máximo seus efeitos, a organização sem fins lucrativos argentina “El Campito Refugio”, além de aconselhar a sintonizar no especial Réveillon Para Pets em alto volume, propõe que os animais sejam deixados soltos em local seguro, livre de obstáculos e com as cortinas fechadas e certifique-se de que haja um espaço confortável e água potável ao seu alcance. Além disso, é importante levar seu pet para uma caminhada antes, para que fiquem mais descansados. Eles também sugerem não mimar os pets para não reforçar seu estresse e sempre consultar o veterinário antes de optar por sedá-los. Por fim, lembre-se de verificar se seus animaizinhos estão com colar de identificação, caso escapem por estresse.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Por fim, com a hashtag #RéveillonParaPets, o público pode compartilhar dicas, experiências e imagens de seus bichinhos neste final de ano nas redes sociais do National Geographic.