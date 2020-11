Natal no Boulevard Shopping Brasília contará com diversas ações digitais, troca de prêmios e sorteios

PUBLICIDADE

O Boulevard Shopping Brasília, administrado pela Aliansce Sonae maior administradora de shoppings do país, propõe um Natal diferente para os brasilienses. A partir desta quinta-feira (19), o bom velhinho ‘se veste’ de tecnologia e aparece de forma virtual, em realidade aumentada pelo mall.

O projeto busca manter toda aquela interatividade que o Papai Noel tinha com as crianças presencialmente, porém, em formato digital: entre elas a tradicional foto nos corredores do shopping será feita via aplicativo com leitura de QR Code – ao apontar o celular, o velhinho surge em tamanho real interagindo com os visitantes com a dancinha do Tik Tok, a pose clássica do ex-velocista Usain Bolt, tocando guitarra, comendo hambúrguer, distribuindo presentes e em outros movimentos inusitados.

“A companhia tem um pilar de inovação muito forte e o Natal, período bastante relevante para o varejo, também passa a ser desenhado sob esta inspiração. Tivemos o cuidado de planejar nossas ações digitais preservando toda a essência e o encanto desta data. Papai Noel estará à espera das crianças, independentemente do formato: a ideia é ampliar o alcance do Natal deste ano, de forma a atingir às famílias nos ambientes físico e digital”, afirma a responsável pelo Marketing da Aliansce Sonae, Ana Paula Niemeyer.

Prêmios e sorteios

Para estimular as vendas no período, de 1 a 27 de dezembro, a cada R$ 350 em compras nas lojas participantes, o cliente ganha um bowl decorado em cerâmica de 500ml e ainda recebe um número da sorte para concorrer a 5 vale compras de R$ 10 mil cada. Os sorteios serão realizados pela loteria federal no dia 2 de janeiro de 2021. Vale lembrar que o brinde é limitado a dois por CPF e o local para retirada dos brindes será no 2° piso.

Uma importante mudança esse ano será o cadastramento 100% digital das notas fiscais pelo site do Boulevard. O cliente fará todo processo de seu celular, tablet ou computador.

“Apesar de um ano com grandes desafios, a época mais encantadora do ano se aproxima e o Boulevard Shopping está preparando ações especiais para este Natal. Teremos uma decoração charmosa, lúdica com tema Natal dos esquilos que ambientam nossa praça de eventos e o mall, principalmente com elementos aéreos. Já na fachada teremos estrobos de led”, explica Luana Peixoto, gerente de marketing