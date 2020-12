PUBLICIDADE

O Pontão ilumina-se de esperança para celebrar os festejos de fim de ano e os desejos por um 2021 de saúde e dias melhores. “Natal de luz” é o tema escolhido pelo complexo de gastronomia e entretenimento do Lago Sul para a sua decoração natalina de 2020, que mais uma vez teve foco na sustentabilidade com o reuso de mais de 70 por cento dos materiais utilizados nos anos anteriores e lâmpadas de eficiência energética (LED). Com funcionamento de 3 de dezembro de 2020 a 6 de janeiro de 2021 – as luzes são acesas diariamente às 18h30, mas a visitação pode ser realizada durante todo o dia -, o cenário propõe um convite à reflexão do presente e a sonhar confiante no futuro. A entrada, gratuita, tem indicação livre.

O verde, o tom da “Esperança”, é a cor predominante na decoração. Iluminado, o pórtico de entrada dá boas-vindas ao “Natal de luz” do Pontão. As palmeiras e coqueiros da rua principal e da passarela da orla do complexo foram iluminadas por micro lâmpadas em tom verde. Uma árvore de 5 metros tem a sua base decorada com a palavra esperança escrita em 12 idiomas. A ela se somam outras seis de 1,80 metro que receberam bolas verdes, vermelhas, folhas de eucaliptos e lâmpadas. Destaque para uma igreja cenográfica em estilo colonial medindo 4×4 metros², com uma torre com 6, 5 metros de altura. Quatro esculturas de anjo aramados e iluminados, duas posicionadas na árvore principal e duas no presépio, se destacam na decoração, criação do cenógrafo Ricardo Azevedo e produzido pela equipe de artesãos e funcionários do Pontão.

O presépio fabricado com aço corten e utilizado em 2019, ganhou nova roupagem ao receber luzes que evidenciam um painel cuja imagem remete aos vitrais da Catedral Metropolitana de Brasília Nossa Senhora Aparecida. A estrutura das figuras do presépio é uma criação da Dedo de Gente, uma cooperativa que reúne há mais de 20 anos, jovens em busca de desenvolvimento pessoal e profissional. Nas diversas fabriquetas (Curvelo, Araçuaí e Raposos), eles aprendem um ofício, desenvolvem sua criatividade e aprendem a conviver e trabalhar em grupo. A intenção é entregar produtos e serviços de primeira qualidade, criados em um processo pedagógico e produtivo repleto de criatividade, solidariedade e aprendizagem. Também provocar o olhar dos jovens para sua comunidade, valorizar a cultura local e despertar o protagonismo sem abrir mão do compromisso ambiental.

“Tivemos um ano que nos reservou surpresas e vivências inimagináveis, mas que nos levou a refletir sobre o que realmente precisamos e queremos para nós, amigos, familiares e o mundo. Em 2020 precisamos nos readaptar e confirmarmos sobre a importância do amor, da paz, da saúde e da utilização de práticas cada vez mais sustentáveis.”, observa a superintendente do Pontão, Sandra Campos. “Reafirmamos com a decoração do Pontão a relevância do cuidado com o nosso planeta e do pensamento positivo para que 2021 seja melhor. Que ela inspire a esperança.”, ressalta a executiva.

“Natal de Luz” do Pontão

De 3/12/2020 a 6/01/2021

Entrada: gratuita

Faixa indicativa: livre

SHIS QL 10, Lote 1/30 – Lago Sul

Telefone: 61 3364.0580

pontã[email protected]

www.pontao.com.br