Naomi Watts diz que recebeu aviso sobre sua carreira acabar aos 40 anos

A atriz Naomi Watts, de 54 anos, contou que recebeu um alerta de que sua carreira em Hollywood aos 40 anos após ganhar mais fama no filme “Mulholland Drive”, de 2001.

Em entrevista à revista Entertainment Weekly, ela relembrou a conversa. “Me disseram: ‘É melhor você fazer muita coisa, porque está tudo acabado aos 40 anos, quando você se torna alguém que ninguém quer transar’, e eu fiquei tipo: ‘o quê? O que isso significa exatamente?”, disse.

“Então, você pensa sobre isso e diz: ‘Ah, certo. Quando você não é mais reprodutivo, quando esses órgãos não estão mais funcionando, você não é sexy. Então, você não pode ser contratado.’ Isso só me deixou louca”, confessou.

Naomi afirmou que quer ajudar a indústria do entretenimento a parar de tratar negativamente o envelhecimento feminino. “É uma conversa tão estranha, porque, desde o primeiro dia, começamos nosso processo de envelhecimento. É algo com o qual todos temos que nos sentir confortáveis e as mulheres são convidadas a fazer isso mais do que os homens”, apontou.

“Nós não falamos sobre um homem envelhecendo quase nunca. Não falamos sobre seus cabelos grisalhos. Na verdade, se falamos, é tipo: ‘ah, ele fica mais bonito, mais desejável, mais poderoso’. E por que ele é poderoso? Porque ele acumulou experiências. Deve ser o mesmo para as mulheres. Temos experiências importantes e poderosas também nesta idade, das quais devemos nos orgulhar”, completou.