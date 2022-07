‘Não me ofende’, diz prima do autor sobre acharem que ‘ganhou’ papel em ‘Pantanal’

Mareliz Rodrigues atua e também trabalha como preparadora do elenco infantil da trama

MARTHA ALVES

SÃO PAULO, SP

Mareliz Rodrigues, 51, que entrou recentemente no papel da executiva Matilde em “Pantanal” (Globo), não enfrenta a dificuldade da maioria dos atores que entram no meio de uma novela de sucesso. Afinal, ela está em família no folhetim escrito originalmente pelo tio, Benedito Ruy Barbosa, e atualizado pelo primo Bruno Luperi.

Antes da novela, a atriz participou de outras produções da Globo, como “Meu Pedacinho de Chão”, “Cabocla” e “A Teia” -a maioria delas escritas por familiares. Apesar disso, Mareliz diz que nunca escutou que estava no elenco por ser parente do autor.

“Não me ofende que pensem isso porque com certeza a primeira indicação que tive dele [Benedito Ruy Barbosa] foi fundamental para todo o meu caminho”, diz a atriz. Ela também trabalha como preparadora de elenco, o que faz com que às vezes seja obrigada a declinar convites. “Eu fico arrasada quando tenho que recusar novelas.”

Rodrigues conta que o melhor de fazer “Pantanal” tem sido o convívio mais próximo com os primos Luperi e Paula Barbosa (Zefa), com quem acabou perdendo um pouco o contato porque mora há muitos anos no Rio de Janeiro, enquanto o restante da família está em São Paulo. “A Paula [Barbosa] está aqui no Rio e a gente consegue se ver mais, na festa de lançamento estávamos todos juntos.”

Na trama, a personagem Matilde é uma executiva que vive em conflito com Davi (Lucci Ferreira), que não a deixa se posicionar. Mal estreou na trama, a personagem já agitou as redes sociais com os internautas comentando que Davi sufoca Matilde por machismo e insegurança por ela ter ideias mais interessantes que as dele. “Eu vejo o pessoal no Twitter falando muito que não me deixam falar na empresa”, diz a atriz, rindo.

Na novela das 21h, a atriz teve jornada dupla, já que também orientou os atores mirins que fizeram os papéis de Juma, Jove, Tadeu e Muda na primeira fase. Com isso, ao estrear na trama Mareliz, já conhecia todo o roteiro e os vários núcleos da novela. Após terminar sua participação como atriz, ela revela que voltará à função de preparadora de novos personagens mirins -os filhos de casais do folhetim.