Nairo lança single ‘Marrenta’ e conta com participações de Gabriel Elias, Carolzinha e mais

Comemorando seu primeiro ano de carreira, cantor já compôs canções com grandes nomes da música como Claudia Leitte e Pocah.

Dono de um timbre inconfundível, o cantor e compositor Nairo comemora seu primeiro ano de carreira da melhor forma: com muita música. O cantor acaba de lançar o single “Marrenta”, última faixa do EP homônimo que conta com participações especiais de Gabriel Elias, Igor, Carolzinha (da dupla Carol & Vitoria) e Nith (ex RESENHV), em todos os apps de música e no Youtube.

Escrita por Nairo em parceria com Tiê Castro, compositor indicado ao Grammy Latino na categoria ‘Melhor Canção em Língua Portuguesa’, “Marrenta” traz sonoridades urbanas e o melhor do pop ensolarado em uma homenagem à todos os casais que, mesmo se desentendendo em alguns momentos, se mantém unidos e se respeitando. A produção da faixa é assinada pela Hitmaker.

“Quando terminamos de escrever Marrenta não deixei a vibe esfriar, na mesma hora postei uma prévia nas minhas redes e muita gente gostou. Senti que ela tinha um ‘algo a mais’ e vazar um trecho foi a comprovação instantânea. A galera está muito ansiosa pelo lançamento. É um som que acredito bastante”, explica o artista.

Dirigido por Cauê Tarnowski, o audiovisual do novo single foi gravado no Rio de Janeiro e é estrelado por Nairo e Ohana Lefundes, bailarina protagonista nos shows da cantora Anitta.

“A primeira parte da gravação do videoclipe aconteceu na Rocinha, em papo de 30 minutos eu e Cauê já tínhamos finalizado as cenas. A segunda locação foi no Vidigal, que tem uma das vistas mais lindas do mundo. Foi lá que conheci a Ohana pessoalmente, mais que uma bailarina incrível, ela é uma pessoa incrível. Ela deu o toque Marrenta que precisávamos”, se diverte o cantor.

Sucesso no EP de estreia e canções para Pocah e Claudia Leitte:

Em meio à tanta pluralidade cultural, Nairo é daqueles artistas marcados pelas inúmeras mudanças ao longo de sua trajetória e o resultado é possível ver em seu EP homônimo de estreia. Misturando o Hip-Hop, seu alicerce principal, com o pop ensolarado, o artista conclui seu primeiro trabalho da carreira ao lado de parcerias poderosas como: Gabriel Elias, Carolzinha (Carol & Vitoria), Igor e Nitch (Ex-RESENHV). A produção do trabalho que conta com 4 faixas é compartilhada: metade das tracks são assinadas pela HITMAKER, a outra metade fica a cargo do multinstrumentista Marlos Vinicius – integrante da banda Onze:20.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No EP, Nairo, revela ainda – mais do que nunca – sua evolução como autor. Participando de acampamentos criativos de sua produtora TAG Music, Nairo descobriu métricas próprias para suas composições – o que chamou atenção de artistas que, recentemente, gravaram suas canções como a ex-BBB Pocah, que ainda irá lançar o single composto por Nairo, e a baiana Claudia Leitte, que tem como faixa de trabalho atual a canção “De Passagem”, escrita pelo artista. Esbanjando personalidade, o maranhense radicado no Rio de Janeiro promete dominar as playlists das plataformas de música.