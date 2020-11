Na Venda recebe exposição de Paulo Araújo

PUBLICIDADE

Toda a criatividade de Paulo Araújo, que passeia de forma despretensiosa por diferentes estilos, poderá ser conferida de perto pelo público no Bar e Churrascaria Na Venda, localizado na 411 Sul. Nos dias 17 e 18 de novembro, a casa, que já abriga algumas obras do autor, abre espaço para uma exposição completa do artista, à fim de fomentar esse tipo de evento na cidade e promover uma programação diferenciada aos seus frequentadores e aos admiradores da arte. A exposição, intitulada de Abstrações de PJAraújo, estará na casa nas datas, a partir das 16h.

Inspirado em obras de Gerhard Richter, Nicolas Sttaël e Anselm Kieffer, pode-se dizer que Paulo Araújo habita a antessala do Vanguardismo, dada a ausência de formação acadêmica em Belas Artes, o que lhe permite liberdade para romper limites de forma genuína – antes de se artista plástico, Paulo é cirurgião dentista e professor odontólogo. Na profissão, com amante da beleza e da estética facial, se tornou um escultor de belos sorrisos. Essa busca pelo belo ultrapassou o consultório e, com régua, compasso e tintas nas mãos, Paulo exprime suas emoções, que pulsam em batimentos coloridos e fortes tonalidades.

Seus painéis exibem texturas, colagens, recortes de jornais com ênfase a discursos e imagens sobre a saga humana. Destaque para cores quentes e terrosas, externando o grito por trás de um artista contemplativo, tímido e reservado. Pesadas texturas, combinando resinas, empastelamentos, areias e diversos materiais, também são características marcantes nas obras do autor, que tem seu aperfeiçoamento pautado nas orientações do reconhecido artista plástico e curador Lourenço de Bem.

Na Venda

Tradicional bar e churrascaria da cidade, o Na Venda é bem conhecido do público brasiliense. Reconhecido pelo bom atendimento e qualidade gastronômica, a casa oferece um ambiente agradável para apreciar bons chopes e drinks, acompanhados de um menu bastante variado de petiscos e pratos. Destaque para as carnes, dos cortes tradicionais aos nobres, pesados na hora e feitos na churrasqueira do local. A casa funciona de terça a sexta, a partir das 16h e, aos sábados, a partir das 17h – ideal para um happy hour sem pressa com os amigos.

Serviço: Na Venda recebe exposição de Paulo Araújo

Endereço: CLS 411 Bl B – Asa Sul, Brasília

Data: 17 e 18 de novembro, a partir das 16h

Funcionamento: terça a sexta, a partir das 16h e, sábado, a partir das 17h.

Mais informações: (61) 3257-1993

Reservas: 61 99514-8649