My French Film Festival já está no ar

online, gratuito, eclético – o festival apresenta 26 filmes legendados em português

Na sua 12a edição, o MyFrenchFilmFestival.com celebra a diversidade e a vitalidade do cinema francófono. Ao todo, são 30 filmes cuidadosamente selecionados, entre curtas e longas-metragens, em exibição no mundo inteiro: comédias, romances, dramas, suspenses, documentários e animações, além de clássicos do cinema. Primeiro festival de cinema online de língua francesa, o MFFF permite que internautas de vários países não apenas tenham acesso aos títulos, mas também comentem e votem nos filmes que participam da mostra competitiva.

Gratuito e online – Os filmes podem ser assistidos pela plataforma do festival, gratuitamente, ou pelas plataformas parceiras no Brasil: Belas Artes à la carte, Filmicca, Reserva Imovision e TV5Monde Plus.

Premiação – No final do festival, no dia 14 de fevereiro, serão atribuídos cinco prêmios em três seleções diferentes: Grande Prêmio do Júri Internacional, Prêmios do Público, Prêmios da Imprensa Internacional.

Divulgação

Divulgação

Conheça os filmes disponíveis no Brasil:

Franceses e Furiosos – uma seleção de filmes que valoriza o cinema – jovem – de autor. ➢ Teddy, Ludovic Boukherma e Zoran Boukherma

➢ Um país que sabe se comportar, David Dufresne

➢ Os Demônios de Dorothy, Alexis Langlois

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

➢ Horacio, Caroline Cherrier

➢ Love Hurts, Elsa Rysto

Juventude Destemida – visões da energia incondicional da juventude

➢ Embarque, Guillaume Brac

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

➢ As Índias Galantes, Philippe Béziat

➢ À moda antiga, Yasmine Bahechar

➢ Cabeça erguida, Adrian Moyse Dullin

Identidades problemáticas – quando a busca de significado começa com a busca de si mesmo

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

➢ Playlist, Nine Antico

➢ Uma vida doida, Raphaël Balboni e Ann Sirot

➢ Os Patinhos Feios, Anton Balekdjian

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Cinemas do desejo – oferece uma visão geral do despertar para o amor, o desejo e a sensualidade

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

➢ O Meio do Horizonte, Delphine Lehericey

➢ Hold Me Tight, Léoluna Robert-Tourneur

➢ Lua, Zoé Pelchat

Histórias noturnas – analisa o que acontece do anoitecer ao amanhecer

➢ Dustin, Naïla Guiguet

➢ Malabar, Maximilian Badier-Rosenthal

➢ Ourse, Nicolas Birkenstock

No tempo ou no espaço – a viagem será uma oportunidade de descobrir novos horizontes

➢ Calamidade, Rémi Chayé

➢ O céu de Alice, Chloé Mazlo

➢ Erratum, Giulio Callegari

➢ Omnibus, Sam Karmann

Animação infantil – curtas sem diálogo ou narração, dirigidos por cineastas jovens e muito promissores que acabam de se formar.

➢ Astralium, Lucie Andouche

➢ Mido e os instrumais, Roman Guillanton

➢ Olho por olho, Thomas Boileau, Alan Guimont, Robin Courtoise, Mathieu Lecroq, Malcolm Hunt e François Briantais

➢ Tesouro, Alexandre Manzanares, Guillaume Cosenza, Philipp Merten e Silvan Moutte-Roulet

MyFrenchFimFestival é organizado pela Unifrance, agência francesa para a promoção internacional do cinema francês.

Serviço:

MyFrenchFilmFestival

Festival internacional de cinema francófono

Até 14 de fevereiro

Gratuito e online no site: https://www.myfrenchfilmfestival.com/pt/

Trailers: https://youtu.be/6KiRGU3DMrY

Contato: Fernanda Isidoro (61) 99966-4771