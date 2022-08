Musical com canções de Roberta Campos estreia em setembro em São Paulo

No elenco, estão os atores Daniel Cabral e Éri Correia, que também são os idealizadores da montagem do espetáculo

Com músicas da cantora e compositora Roberta Campos, o espetáculo inédito “Tempo Certo” vai estrear no Teatro Viradalata, em São Paulo, no dia 3 de setembro.

O musical, que tem texto e direção artística de Rafael Pucca, é inspirado no curta-metragem “Nem que Tudo Termine como Antes” (2012), de Daniel Caselli e Mariana Martinez.

No elenco, estão os atores Daniel Cabral e Éri Correia, que também são os idealizadores da montagem. “Tempo Certo” será o primeiro musical original do selo Circuito Off, modelo inspirado no formato off-Broadway americano, que tem o objetivo de democratizar o acesso à atrações culturais.

A direção musical é de Thiago Perticarrari. Já Álvaro Real é o responsável pela direção geral, além de atuar como ator. A atriz Vanessa Mello completa o elenco.