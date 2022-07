Vitão quer tirar tabu do sexo anal com ‘Mais uma Vez’ e adora o ‘prazer na próstata’

Cantor abordou sexualidade e preconceitos masculinos em música e diz estar descobrindo mais sobre o seu corpo

“Parando para dar foto e nunca dando ré/ Mas só se for, pra ter prazer/ Os mano com medo de tomar no (uh) e não entender/ Porque que foi gostoso como não devia ser/ Segundo, que ele aprende desde que nasceu”. São com esses versos que Vitão quis abordar a sexualidade e preconceitos masculinos em relação ao “prazer na próstata”, “a zona que dá mais prazer no homem” como ele definiu em entrevista à revista Quem, publicada nesta sexta-feira.

A música, lançada no final de junho, abordou suas experiências no Rio de Janeiro, e não apenas sobre o prazer com sexo anal, mas sobre “transar com as pessoas que eu queria”.

“A gente fala muito pouco [sobre prazer na próstata] e ainda é um tabu gigantesco. Desde sempre a gente entende que se alguém passar perto do nosso cu, já é rotulado de alguma coisa”, contou ele. “Eu tenho descoberto meu corpo cada vez mais, o prazer de formas infinitas. Podemos sentir prazer de muitas formas e não só sexualmente. Mas a gente se prende ao sexo heteronormativo, homem, mulher, penetração e gozou. Acabou”, contou o ex da cantora Luísa Sonza. “É só sentir prazer e foda-se. Isso não te encaixota em nenhum lugar.”

A declaração, que acompanhou ainda um ensaio com fotos do cantor de tranças e com maquiagem em looks andróginos, se soma a outras declarações recentes dele sobre sua sexualidade. Além disso, ele já reclamou que não gosta da discussão se encerrar ao simples fato do público querer saber se ele é gay ou não.

“Tenho buscado poder falar sobre essas coisas abertamente, quebrar esses lugares que a gente insiste em se colocar. Falar para os meninos, estabelecer uma relação direta com quem me acompanha”, complementou ele.