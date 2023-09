Vini Drumond lança a segunda parte do álbum “Ao Vivo em Americana”

EP, carregado de alma e sentimento, com direito a autorais e medleys de releituras, chega em todas as plataformas nesta sexta (22)

O cantor sertanejo Vini Drumond lança, nesta sexta-feira (22), a segunda parte do álbum “Ao Vivo em Americana”. Quatro faixas integram o EP: “Insistência”, “Sem Medo de Amar”, além de dois pot-pourri com “Invasões”, “Pense Em Mim”, e “Eu Quero Só Você”, e “Ferida Curada”, “A Gente Continua”, “Hoje Eu Tô Excelente”.

“Insistência”, canção que encabeça a segunda fase de lançamento do álbum, contou com a participação especial da cantora Elis Justi. “É uma música que a gente acredita bastante, traz um refrão bem chiclete, que gruda na cabeça e conta a história de uma pessoa que está tentando fazer de tudo para a relação dar certo. Muita gente vai se identificar com o enredo, inclusive já passei por essa situação. A galera vai amar”, conta Vini.

Já a romântica “Sem Medo de Amar”, ao contrário de “Insistência”, traz uma história de amor que deu certo. “A música é uma moda muito bonita e já estava há muito tempo na Top Music. Deixamos a canção com uma pegada latina e bem quente! É uma história de amor muito linda”, completa. O vídeo chega ao YouTube em 6 de outubro.

Ouça o “Ao Vivo em Americana, vol. 2”