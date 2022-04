Venda de ingressos para shows do Coldplay no Brasil começa nesta terça-feira

A abertura dos eventos fica por conta da cantora britânica H.E.R.

Por Amon Borges

A venda de ingressos para os shows do Coldplay no Brasil começa nesta terça (12), às 10h, no site da Eventim. Às 11h, tem início nas bilheterias físicas (Jeunesse Arena, no Rio; e estádio do Morumbi, em São Paulo). Os preços variam de R$ 210 a R$ 980.

No Rio de Janeiro, no dia 11 de outubro, a banda britânica apresenta a turnê mundial Music of the Spheres no estádio Nilton Santos, o Engenhão, e em São Paulo, nos dias 15 e 16 de outubro, no Allianz Parque.

A abertura dos eventos fica por conta da cantora britânica H.E.R.

Liderado pelo vocalista Chris Martin, o grupo também tem presença confirmada no Rock in Rio, no dia 10 de setembro, com ingressos já esgotados.

Os britânicos estão em turnê mundial após lançarem, em 2021, o álbum “Music of the Spheres”, que teve parceria com a banda de K-pop BTS na faixa “My Universe”.

A produção do grupo indica que mais de 2,6 milhões de ingressos já foram vendidos para esta turnê, com início em 18 de março na Costa Rica e com paradas por República Dominicana e México. A turnê continua estabelecendo recordes em todo o mundo.

Além da América Latina, eles ainda passam por EUA em maio e junho, antes de seguir para a Europa para shows na Alemanha, Polônia, França, Bélgica e no Reino Unido em julho e agosto.

MUSIC OF THE SPHERES WORLD TOUR NO BRASIL

Rio de Janeiro

Quando: 11 de outubro

Onde: Estádio Nilton Santos – Engenhão (r. José dos Reis, 425, Engenho de Dentro, Rio de Janeiro)

Quanto: R$ 230 a R$ 780

Mais informação: eventim.com.br

São Paulo

Quando: 15 e 16 de outubro

Onde: Allianz Parque (av. Francisco Matarazzo, 1.705, Água Branca, zona oeste, São Paulo)

Quanto: R$ 245 a R$ 980

Mais informação: eventim.com.br ​