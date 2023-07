Veja as canções mais tocadas do sertanejo Leonardo nos seus 60 anos 

Ecad faz estudo das músicas gravadas pelo artista e “Pergunte ao dono do bar” se destaca

Na história da música sertaneja, o cantor Leonardo é um dos maiores representes do gênero musical com momentos marcantes desde a dupla com o irmão Leandro até hoje, em carreira solo. Nesta terça-feira, dia 25, o artista completa 60 anos e o Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) aproveitou a data para produzir um estudo sobre as músicas que ele gravou como intérprete ao longo da carreira.



A música mais tocada no Brasil nos últimos 10 anos, que tem Leonardo como intérprete, foi “Pergunte ao dono do bar”, de autoria de Carlos Maia, Marquinhos Paz e Manoel Mello. Nesse ranking, “Dona do meu destino”, de Zé Henrique, e “Como eu chorei”, de Telmo de Maia, ficaram na segunda e terceira posições, respectivamente.



Emival Eterno da Costa iniciou a carreira na década de 80, adotou o nome artístico de Leonardo e, mesmo depois de perder o irmão e parceiro Leandro, em 1998, vítima de câncer no pulmão, seguiu na música. O artista tem um total de 1.183 canções gravadas e cadastradas na gestão coletiva no Brasil.



Leonardo tem os seus direitos autorais de execução pública garantidos pelo Ecad no Brasil por fazer parte da gestão coletiva e manter o seu repertório atualizado. É desta forma que suas canções podem ser identificadas e captadas quando tocam publicamente. No entanto, os valores em direitos autorais só podem ser recolhidos e repassados ao artista quando as pessoas e empresas que utilizam a música fazem o pagamento referente ao licenciamento musical por meio do Ecad, que é garantido por lei.



No Brasil, o Ecad é a única instituição responsável por arrecadar e distribuir direitos autorais sempre que existe utilização pública de músicas em qualquer canal ou espaço: rádio, TV, cinema, estabelecimentos comerciais, plataformas digitais, casas de festas, shows e outros locais de frequência coletiva. Com isso, a instituição garante a remuneração a autores, intérpretes, músicos, editores e produtores fonográficos.

Ranking das músicas gravadas por Leonardo como intérprete mais tocadas nos últimos 10 anos no Brasil nos segmentos de Rádio, Casas de Festas e Diversão e Sonorização Ambiental