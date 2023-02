Tudo o que você precisa saber sobre o Grammy 2023

A cerimônia acontecerá no dia 5 de fevereiro, na Crypto.com Arena, em Los Angeles, nos Estados Unidos

O Grammy 2023 acontece neste fim de semana e vai premiar os melhores da indústria fonográfica do último ano.

Confira tudo o que você precisa saber sobre a principal premiação musical do mundo:

Quando é a cerimônia do Grammy?

A cerimônia acontecerá no dia 5 de fevereiro, na Crypto.com Arena, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Que horas é a premiação?

A entrega das estatuetas será transmitida às 22h (horário de Brasília).

Como assistir?

A transmissão será oficialmente pelo canal TNT e pela HBO Max. A cobertura também terá um pré-show, com detalhes do evento e entrevistas exclusivas com os convidados no tapete vermelho, a partir das 21h30.

A prévia e a cerimônia ficarão disponíveis na HBO Max por duas semanas.

Quem apresenta as indicações?

O comediante Trevor Noah apresentará o Grammy Awards pela terceira vez.

O Grammy é diferente do Grammy Latino?

Grammy Award é o evento anual da “Academia de Gravação” dos Estados Unidos que homenageia os profissionais da indústria musical. É um dos quatro principais prêmios anuais de entretenimento americano, além do Óscar (cinema), Emmy (televisão) e Tony (teatro).

Já a versão latina foi criada em 2000 para prestigiar as produções em espanhol e português. Existem, inclusive, categorias apenas para músicas brasileiras.

Quem se apresentará na premiação?

Harry Styles, Sam Smith, Bad Bunny, Lizzo, Brandi Carlile, Kim Petras, Luke Combs, Mary J. Blige e Steve Lacy tiveram suas performances confirmadas até o momento.

Quem são os indicados?

Anitta foi indicada ao Grammy pela primeira vez, na categoria de “Artista Revelação do Ano”. A brasileira pode ser a primeira latina a vencer a categoria em mais de 50 anos. Ela vai disputar o prêmio com Omar Apollo, Domi & JD Beck, Muni Long, Samara Joy, Latto, Maneskin, Tobe Nwigwe, Molly Tuttle e Wet Leg.

Confira os indicados nas principais categorias:

Artista Revelação do Ano

Anitta

Omar Apollo

Domi & JD Beck

Muni Long

Samara Joy

Latto

Maneskin

Tobe Nwigwe

Molly Tuttle

Wet Leg

Canção do ano

“abcdefu” – GAYLE

“About Damn Time” – Lizzo

“All Too Well (10 Minute Version)” – Taylor Swift

“As It Was” – Harry Styles

“Bad Habit” – Steve Lacy

“BREAK MY SOUL” – Beyoncé

“Easy on Me” – Adele

“GOD DID” – DJ Khaled

“The Heart Part 5” – Kendrick Lamar

“Just Like That” – Bonnie Raitt

Melhor performance solo pop

“Easy On Me” – Adele

“Moscow Mule” – Bad Bunny

“Woman” – Doja Cat

“Bad Habit” – Steve Lacy

“About Damm Time” – Lizzo

“As it Was” – Harry Styles

Melhor performance pop solo ou grupo

“Don’t Shut Me Down” – Abba

“Bam Bam” – Camila Cabello & Ed Sheeran

“My Universe” – Coldplay & BTS

“I Like You” – Post Malone & Doja Cat

“Unholy” – Sam Smith & Kim Petras

Melhor álbum pop vocal tradicional

Diana Ross – “Thank You”

Kelly Clarkson – “When Christmas Comes Around…”

Michael Bublé – “Higher”

Norah Jones – “I Dream of Christmas (Extended)”

Pentatonix – “Evergreen”

Melhor álbum pop vocal

ABBA – “Voyage”

Adele – “30”

Coldplay – “Music of the Spheres”

Harry Styles – “Harry’s House”

Lizzo – “Special”

Melhor gravação dance/eletrônica

Beyoncé – “Break My Soul”

Bonobo – “Rosewood”

David Guetta & Bebe Rexha – “I’m Good (Blue)”

Diplo & Miguel – “Don’t Forget My Love”

Kaytranada Featuring H.E.R. – “Intimidated”

Rüfüs Du Sol – “On My Knees”

Melhor álbum dance/eletrônica

Beyoncé – “Renaissance”

Bonobo – “Fragments”

Diplo – “Diplo”

Odesza – “The Last Goodbye”

Rüfüs Du Sol – “Surrender”

Melhor performance de rap

DJ Khaled Featuring Rick Ross, Lil Wayne, Jay-Z, John Legend & Fridayy – “God Did”

Doja Cat – “Vegas”

Gunna & Future Featuring Young Thug – “Pushin P”

Hitkidd & Glorilla – “F.N.F. (Let’s Go)”

Kendrick Lamar – “The Heart Part 5”

Melhor música de rap

DJ Khaled Featuring Rick Ross, Lil Wayne, Jay-Z, John Legend & Fridayy – “God Did”

Future Featuring Drake & Tems – “Wait for U”

Gunna & Future Featuring Young Thug – “Pushin P”

Jack Harlow Featuring Drake – “Churchill Downs”

Kendrick Lamar – “The Heart Part 5”

Melhor álbum de rap

DJ Khaled – “God Did”

Future – “I Never Liked You”

Jack Harlow – “Come Home the Kids Miss You”

Kendrick Lamar – “Mr. Morale & the Big Steppers”

Pusha T – “It’s Almost Dry”

Melhor álbum de pop latino

Camilo – “De Adentro Pa Afuera”

Christina Aguilera – “Aguilera”

Fonseca – “Viajante”

Rubén Blades & Boca Livre – “Pasieros”

Sebastián Yatra – “Dharma +”