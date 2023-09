Treyce, do hit ‘Lovezinho’, fala sobre os desafios de lidar com a fama

Atualmente em turnê em Portugal, a artista admite que a caminhada não é fácil

Com apenas 18 anos recém completos, a cantora Treyce alcançou um status de destaque com o single “Lovezinho”. A música viralizou nas redes sociais, impulsionando a cantora para o estrelato. No entanto, com a fama repentina, vieram as pressões e responsabilidades, o que levou a cantora a buscar apoio para lidar com a nova realidade.

Segundo a cantora, a jornada tem sido repleta de sucessos e desafios. Treyce revela que ainda é difícil assimilar a dimensão de sua carreira. Atualmente em turnê em Portugal, a artista admite que a caminhada não é fácil. “Para nós, artistas, é difícil entender o nosso tamanho. Até hoje é tudo muito novo pra mim”, confessa.

Na busca por equilíbrio, Treyce encontrou o suporte em duas frentes: sua família e o auxílio de profissionais. Ela destaca que o apoio dos entes queridos é fundamental para enfrentar os altos e baixos da carreira artística. Além disso, Treyce incorporou novos hábitos saudáveis em sua rotina, que contribuíram significativamente para seu bem-estar emocional. “Eu comecei a fazer academia, algo que é muito importante para nossa saúde mental”, afirma.

Outra importante ferramenta que a cantora incluiu em sua vida é a psicologia. “Eu vou ao psicólogo e isso tem me ajudado muito. Eu acredito que, hoje em dia, todo mundo deveria fazer terapia”, declara.