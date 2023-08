Taylor Swift lota estádio em show no México e fãs tentam ouvir do lado de fora do local

A cantora virá ao Brasil em novembro, com shows marcados nos dias 18 e 19 no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro e nos dias 24, 25 e 26 no Allianz Parque, em São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

A arquibancada do estádio Foro Sol, na Cidade do México, ficou pequena para o show da Taylor Swift neste sábado (26). Com ingressos esgotados, centenas de fãs ocuparam o lado de fora do local, só para ter uma palinha da apresentação, segundo o TMZ.

A parada na capital do México faz parte da “The Eras Tour” e foi o quarto show no país. Com as arquibancadas lotadas, muitas pessoas sentaram no chão e precisaram ser realocadas.

Swift arriscou algumas palavras em espanhol durante a apresentação, como quando cumprimentou a plateia com um “Hola!” e encorajou seus dançarinos a falar a língua oficial do país.

“Vocês são absolutamente incríveis. Estive olhando vocês a noite toda” disse a cantora, segundo o TMZ.

A música surpresa da noite foi “Cornelia Street”, do álbum “Lover”, lançado em 2019. “Vocês têm me dado muito suporte e apoio, e levamos muito tempo para vir aqui tocar para vocês. Então eu quero dar a vocês nesta noite uma música que muitos fãs solicitaram durante toda a turnê”, disse.

Taylor Swift virá ao Brasil em novembro, com shows marcados nos dias 18 e 19 no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro e nos dias 24, 25 e 26 no Allianz Parque, em São Paulo.