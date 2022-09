‘Só é imbrochável quem não tem sentimentos’, diz Leo Jaime no Rock in Rio

Cantor, compositor e escritor, Leo Jaime é também um frasista de mão cheia. É dele, por exemplo, a frase “Celulite quer dizer ‘sou gostosa’ em braile”

Cleo Guimarães

Rio de Janeiro-RJ

Cantor, compositor e escritor, Leo Jaime, 62, é também um frasista de mão cheia. São deles, por exemplo, as afirmações “Celulite quer dizer ‘sou gostosa’ em braile”, e “Ereção não é obrigação, é merecimento”, entre outras com a mesma pegada, que vêm fazendo sucesso há anos.

Um dos convidados da área vip do Rock in Rio nesta quinta-feira (8), Leo foi logo perguntado sobre o coro de ‘Imbrochável! Imbrochável!’, puxado por Jair Bolsonaro no dia anterior, naquela que seria a comemoração pelos 200 anos da Independência do Brasil, em Brasília.

“O que eu acho? Só não brocha quem não tem sentimentos”, resumiu o cantor goiano, que está longe de ser daquele tipo de homem que se gaba publicamente de suas conquistas. Pelo contrário. Ele fica quietinho, mas o que pode fazer se as suas conquistas é que se gabam de ter tido alguma coisa com ele?

Foi o que aconteceu há dez anos, quando Monique Evans disse, com todas as letras no programa Amor & Sexo, da Globo, que só foi saber o que é um orgasmo aos 30 anos, depois de transar com Leo. “Ele teve paciência comigo e me ensinou a ter autoconhecimento”, elogiou a ex-modelo.