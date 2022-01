Simone e Simaria: Estão no Top 200 Brasil do Spotify

O ano mal começou e Simone & Simaria já estão a todo vapor! As coleguinhas emplacaram três músicas no Top 200 Brasil do Spotify.

Lançada no último dia 28 de janeiro, “Rapariga”, primeira faixa apresentada do DVD “Bar das Coleguinhas 2”, está em #133 no ranking da plataforma.

A animada música “Vontade de Morder”, que conta com a participação de Zé Fellipe, já pode ser chamada de hit. Apresentada no dia 14 de janeiro, a faixa está atualmente na 39ª posição no chart. Seu clipe, que tem uma coreografia contagiante, soma atualmente 26.7 milhões de visualizações no YouTube.

Fechando a trinca de sucesso está a faixa “Foi Pá Pum”. A música, lançada em novembro do ano passado, está atualmente na #182 posição do Top 200 do Spotify.

Simone & Simaria contam hoje com mais de 21,6 milhões de seguidores no Instagram, 10,6 milhões de inscritos em seu canal do YouTube, onde superam 4 bilhões de views, e mais de 5 milhões de ouvintes mensais no Spotify.