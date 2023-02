Shakira manda indiretas para Piqué em nova música

No single, Shakira comenta o término com o atleta, que foi marcado por uma suposta traição de Piqué

São Paulo – SP

O divórcio conturbado de Shakira e Piqué segue inspirando as novas músicas da cantora. Ela divulgou, nesta sexta-feira (24), o single “TQG”, uma parceria com Karol G.

No single, Shakira comenta o término com o atleta, que foi marcado por uma suposta traição de Piqué. Recentemente, ele assumiu o novo relacionamento com Clara Chía Marti.

“Ver você com a nova me doeu, mas estou pronta para o meu. Esqueci o que vivemos, é isso o que tem ofendido você” Shakira, na música TQG

A cantora segue: “E até a vida melhorou para mim porque aqui você já não é mais bem-vindo. O que a sua namorada me tirou, isso nem me dá raiva, eu dou risada”.

Essa não é a primeira vez que ela dá indiretas. No início do ano, Shakira lançou outra canção comentando o término. Na ocasião, ela disse que uma mulher “como ela não é para um novato”.