Samamba Rock anuncia festival 2022 e abre seletivas de banda

Bandas com interesse em tocar no festival podem participar das seletivas podem se inscrever até dia 18 de setembro

O Festival será realizado em 21 e 22 de outubro de 2022, em Samambaia DF.

Após um hiato de dois anos, o Samamba Rock retorna com todo gás em 21 e 22 de outubro 2022, na programação das comemorações do Aniversário de Samambaia. O organizador do festival prepara uma programação extensa distribuída em dois dias aonde serão apresentados os trabalhos artísticos de grupos autorais ligados ao rock independente e autoral no Distrito Federal e do Brasil.

As inscrições para as bandas tocarem no Festival Samamba Rock 2022 já estão abertas através do Link https://forms.gle/E16ibL48Jb5S2SM29.

Serão 8 vagas com cachê de R$ 1.200,00 para cada banda. O festival tem apoio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal e fomento pelo Fundo de Apoio à Cultura (FAC-DF).

As inscrições virtuais podem ser feitas até dia 18 de setembro.

Nesta edição o festival abre espaço com 3 vagas exclusivas para bandas femininas ou lideradas por mulheres. A votação para a escolha dos selecionados também será on-line. Para organizador do evento, Paulo Lima Atos, a ideia é estimular a representatividade feminina no palco do Samamba Rock.