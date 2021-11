Roupa Nova celebra 40 anos de carreira com show inédito no Ginásio Nilson Nelson

Apresentação será no dia 12 de dezembro, e marca a primeira apresentação da banda sem o vocalista Paulinho. Os Ingressos já estão à venda, podendo ser adquiridos pelo app e site da Furando A Fila e lojas físicas das Óticas Diniz

“Eu perguntava do you wanna dance? E te abraçava do you wanna dance? Lembrar você um sonho a mais não faz mal”. Seja qual for a sua geração, dificilmente você já não tenha escutado esse icônico refrão de Whisky a Go-Go, gravado em 1984, e que embala as festas de família e amigos até hoje.

A banda formada por Serginho Herval, Kiko, Nando, Ricardo Feghali, Cleberson Horsth e agora Fábio Nestares – novo integrante do grupo, após a morte do vocalista Paulinho -, celebram os 40 anos de estrada, com uma inédita apresentação no Ginásio Nilson Nelson, em 12 de dezembro. Entre os inúmeros hits emplacados, a banda vai apresentar canções como Linda demais, Dona, Volta pra mim e A força do amor .

Os ingressos do primeiro lote já estão disponíveis: arquibancada superior (R$ 70), setor cadeira superior (R$ 100), setor especial (R$ 140), setor vip (R$ 160), setor premium (R$ 200), setor premium fã (R$ 250), e a mesa com quatro cadeiras, com acesso vip, banheiro privativo, uma garrafa de whisky 12 anos ou vodka, água de coco e água mineral (R$ 2.000). Os valores são referentes a meia-entrada, com exceção da mesa.

Os primeiros shows após o luto da morte de Paulinho

Tragicamente, o vocalista Paulinho foi uma das milhões de vítimas da Covid-19, em dezembro de 2020. A turnê de 40 anos da banda, também vai ser um tributo a um dos principais membros do grupo, que contribuiu imensamente para o sucesso da banda que já vendeu mais de 20 milhões de cópias de discos, com 19 álbuns de estúdios, 5 álbuns ao vivo e 6 DVDs.

Medida contra Covid-19

O evento vai seguir à risca o decreto que libera a realização de shows e festivais em Brasília, e a priori a partir da última atualização, a capacidade de público da festa será limitada a 50% de sua ocupação, distanciamento entre as mesas, uso obrigatório de máscara ao circular pelo espaço, aferição da temperatura logo na entrada, totens de álcool em gel.

Serviço

Roupa Nova 40 anos

Onde: Ginásio Nilson Nelson (Eixo Monumental) Quando: 12 de dezembro de 2021 Onde: Ginásio Nilson Nelson (Eixo Monumental)

Quando: 12 de dezembro de 2021

Os ingressos já estão à venda, podendo ser adquiridos pelo app e site da Furando A Fila e lojas Óticas Diniz, com valores de primeiro lote entre R$ 70 e R$ 2.000.

Classificação indicativa não recomendado para menores de 18 anos

Para mais informações: (61) 9 9514-5259.