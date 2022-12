Roberto Carlos faz homenagem ao filho Dudu

Declaração foi publicada no dia em que herdeiro completaria 54 anos

O cantor Roberto Carlos, 81, fez nesta quarta-feira (14) uma homenagem ao filho Dudu Braga, morto em setembro do ano passado, aos 52 anos.

“Dudu, meu filho querido. Te amo sempre, muito, muito. Que o nosso Deus de bondade te proteja e te abençoe sempre. Amém, Amém, Amém”, escreveu em uma rede social.

Dudu faria 54 anos nesta quarta. Ele morreu vítima de um câncer de peritônio, membrana que envolve os órgãos da cavidade abdominal.

Em 2019, Dudu já havia enfrentado um câncer no pâncreas. Na época, por causa do tratamento, ele suspendeu shows que faria com a banda RC na Veia e as palestras que havia marcado, mas manteve a participação que fazia na programação da rádio Bandeirantes.

No final de novembro, Roberto Carlos gravou o show a ser exibido no tradicional especial de Natal na Globo e fez uma homenagem ao amigo Erasmo Carlos, morto aos 81 anos no dia 23 daquele mês.

Na homenagem, o cantor mudou a letra da música “Amigo”, que costumava cantar para o parceiro. “Não preciso nem dizer / Tudo isso que eu lhe digo / Mas é muito bom saber / Que Erasmo é meu amigo”.

O especial de Roberto Carlos vai ao ar no dia 23 de dezembro, após “Travessia”.