“Queen Celebration in Concert” chega a Brasília

Espetáculo, já assistido por mais de 350 mil pessoas pelo mundo, é resgate histórico de uma das maiores bandas de todos os tempos

A icônica banda Queen, liderada por Freddie Mercury, é um fenômeno mundial que atravessa gerações. O grupo de rock britânico tem sua trajetória musical contada no show “Queen Celebration in Concert”, que une o rock e a música erudita. O espetáculo apresenta momentos marcantes de turnês e shows memoráveis, como o Queen Live at Wembley Stadium, de 1986. Em turnê pelo Brasil, chegou a vez de Brasília receber, em única apresentação, no Ulysses Guimarães em 5 de dezembro.

Considerado um dos melhores performers do Freddie Mercury do mundo, André Abreu, compositor e produtor musical, impressiona ao dar vida a icônica figura do cantor que nos deixou há 30 anos. Com anos de pesquisa e estudos, somados a experiência de mais de 150 apresentações à frente do projeto Queen Experience in Concert, André comenta: “É um trabalho que exige muita energia e entrega. Mais que um tributo, é uma homenagem de um fã para o ídolo, e de fã para fãs. A forma que encontramos para dar sequência à obra atemporal e genial do Queen”.

Durante 1h30min, o público é convidado a reviver momentos inesquecíveis da banda. Com o apoio de uma cenografia exuberante, mais de 30 toneladas de equipamentos e um painel de led de 40 m2, o espetáculo resgata turnês e shows inesquecíveis. O cenário de Esteban Grossy e os figurinos minuciosos –são seis ao longo do show–, ricos em detalhes, idealizados pelo próprio André, reproduzem com perfeição a atmosfera de canções que alcançaram as paradas de sucesso.

Queen Celebration in Concert. Foto: Kathrein Lehman / Weberson Rodrigues

Queen Celebration in Concert. Foto: Kathrein Lehman / Weberson Rodrigues

Queen Celebration in Concert. Foto: Kathrein Lehman / Weberson Rodrigues

O experiente guitarrista Danilo Toledo executa os solos de Brian May. Completam o time de Queen Celebration in Concert o baixista PH Mazzilli e o baterista Guib Silva que juntos trazem para o palco a energia contagiante tal qual quando o quarteto britânico se apresentava. A banda é acompanhada por uma orquestra formada por 12 músicos sob a regência de Andrei Presser, que também trabalhou no musical We Will Rock You.

Serviço:

Queen Celebration in Concert e Orquestra

Data: 5 de dezembo de 2021

Local: Ulysses Guimarães – SDC – Brasília, DF, 70655-775

Horário: 19h30

Classificação Indicativa: Livre

Valores (Primeiro Lote):

Plateia VIP

R$ 170,00 Meia/Solidário + 1kg alimento

Plateia PREMIUM

R$ 140,00 (meia/Solidário + 1kg alimento)

Plateia Superior

R$ 90,00 (meia/Solidário + 1kg alimento)

Onde comprar:

https://furandoafila.com.br/pontos_de_venda

Lojas físicas: ótica Diniz

Segunda a Sexta das 8h às 18h

Sábado e Feriados 8h às 12h

Lojas de Shopping

Segunda a Sexta das 10h às 22h

Sábado, Dom e Feriado das 10h às 14h

Informações: 3554 – 4005 / 98141-1990 (whatsapp)