Pianista lança “Método RAM”, livro que propõe abordagem inédita sobre rearmonização musical

O que aconteceria com uma música se ela fosse rearmonizada apenas com acordes menores? O Método RAM explica

O pianista e professor de música Farlley Derze lançará, em 15 de agosto, o livro “Método RAM = Rearmonização com Acordes Menores”. A obra traz o método criado por Farlley, que rearmoniza músicas de modo a deixá-las apenas com acordes menores.

O livro será lançado na Escola de Música, no dia 15. O evento contará com noite de autógrafos e um sarau. Estarão presentes músicos convidados por Farlley, como o baixista Oswaldo Amorim, baterista Marcão Brito, trompetista Argemiro Oliveira Junior e saxofonista Isaac Gomes, que interpretarão obras a partir do método do autor.

O método, no qual Farlley se debruçou por quatro anos, será disponibilizado em uma série de vídeo-aulas, alcançando amantes da música em geral. “O que aconteceria com uma música se ela fosse rearmonizada apenas com acordes menores? Afinal, sem acordes maiores não haveria o jogo tradicional de acordes de “pergunta e resposta” ou ‘tensão e relaxamento’, ou, tecnicamente falando, a eliminação da relação polarizada entre acordes de sétima da dominante e acordes da tônica”, questiona Farlley.

De fato, principalmente para leigos, o tema parece complexo. E é! Daí o caráter revolucionário do método, que aponta, justamente, para a simplificação do processo na construção da harmonia, sem o prejuízo de seu teor artístico. “Tenho a impressão de que a exclusão dos acordes de dominante é uma quebra no padrão de pensamento. É sair do quadrado. Gostei muito dessa onda. É um conceito novo. Quebra o paradigma”, afirma o guitarrista Fernando Ávila. “É um trabalho inédito na história da música”, complementa o saxofonista Isaac Gomes.

Enquanto desenvolvia o projeto, Derze mostrou-o a vários músicos através da execução de repertório conhecido. Clássicos populares como “Garota de Ipanema”, “Carinhoso”, “Só Danço Samba” e “Stella by Starlight” foram rearmonizados a partir do Método RAM: ou seja, tocados com acordes menores. Alciomar Oliveira, trombonista e professor de Harmonia e Improvisação da Universidade de Brasília (UnB), chegou a assistir a uma dessas performances, no Clube do Choro, e convidou o artista para um bate-papo musical com os seus alunos. Foi quando a novidade começou a se espalhar no meio acadêmico e artístico. Segundo Alciomar, “É um assunto inédito. Acima de tudo, uma abordagem artística sobre um dos tópicos teóricos mais técnicos da música”. Já o flautista Daniel Pantoja destaca o seu caráter inovador: “É novo. O ouvido se interessa. Um ouvido cansado passa a ter um novo frescor com essa experiência”.

“A aplicação do Método muda a ‘cara’ da música. Mantém a melodia e cria outro espectro sonoro. É uma proposta que dá outro colorido à música. Achei fantástico, gostei demais e se encaixa com a minha concepção de harmonia, que não precisa ser aquela coisa fechada.”, avalia a guitarrista Marlene Souza.

O Método RAM nasce como uma filosofia sonora que convida os músicos a compartilharem suas ideias musicais, no terreno da rearmonização. O pianista Eladio Oduber, vai além: “O Método RAM é quase uma liturgia. Temos de admirá-la e estudá-la”.

Serviço

Lançamento Método RAM, de Farlley Derze

Escola de Música de Brasília – 602 Sul

15 de agosto, às 18 horas

Mais informações (61) 98450-1058

www.farlleyderze.com