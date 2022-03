Phoebe Bridgers cancela show no Lollapalooza Brasil por ‘imprevisto’

“Estamos muito tristes, mas esperamos por ela em uma próxima edição.”

O Lollapalooza Brasil anunciou nesta quarta (2) o cancelamento do show de Phoebe Bridgers, três semanas antes do festival.



“Pessoal, devido a um imprevisto de última hora, a cantora Phoebe Bridgers precisou cancelar todas as suas apresentações na América do Sul, incluindo o seu show no domingo, dia 27/03, no Lollapalooza Brasil”, diz publicação da produção.



“Estamos muito tristes, mas esperamos por ela em uma próxima edição.”



Por enquanto, o substituto ainda não foi anunciado. Na edição argentina, que acontece entre os dias 18 e 20 de março, a espanhola Lola Índigo foi anunciada no lugar de de Phoebe Bridgers.



O Lollapalooza Brasil vai acontecer nos dias 25, 26 e 27 deste mês no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Nomes como Miley Cyrus, The Strokes, Foo Fighters e Machine Gun Kelly estão confirmados no festival.