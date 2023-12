Pesquisa aponta que Brasil está acima da média mundial de consumo de música

Relatório Engaging with Music 2023 da IFPI apresenta maior estudo sobre consumo de musical no mundo

A Federação Internacional da Indústria Fonográfica (IFPI), que representa a indústria da música gravada em todo o mundo, lançou o relatório “Engaging with Music 2023”, estudo global que examina como as pessoas em todo o mundo se envolvem, acessam e se sentem em relação à música. O relatório é acompanhado por um recorte do mercado brasileiro, divulgado pela Pro-Música, entidade que reúne as principais gravadoras e produtoras fonográficas do Brasil.

O levantamento revela que o tempo médio de consumo de música no mundo atingiu um novo recorde: 20,7 horas por semana. Os brasileiros superam a média mundial, com 24,9 horas semanais ouvindo música.

Com base nas respostas de mais de 43 mil pessoas em 26 países, o relatório é a maior pesquisa global com este tipo de enfoque.

As principais conclusões do relatório de 2023, no mundo e no Brasil, são:

Estamos ouvindo mais música do que nunca.

No mundo: 20,7 horas – o tempo, em média, que as pessoas passam ouvindo música por semana (acima das 20,1 horas em 2022). O crescimento do tempo semanal de audição em 2023, significou treze músicas adicionais de três minutos por semana neste ano, em média.

No Brasil: são 24,9 horas semanais ouvindo música, em média.

Estamos interagindo com a música através de mais métodos.

No mundo: 79% das pessoas são de opinião que existem mais formas de ouvir música do que nunca (contra 76% em 2022). Em média, as pessoas usam mais de sete métodos diferentes para interagir com a música.

No Brasil: 82% do público acha que existem mais formas de ouvir música agora do que nunca. Em média, os brasileiros usam 9 métodos diferentes para consumir música.

Existe um grande conhecimento da Inteligência Artificial entre os fãs de música, mas quase todos pensam que a criatividade humana deve ser respeitada.

No mundo: 79% concordam que a criatividade humana é essencial para a criação musical.

No Brasil: 85% concordam.

No mundo: 74% das pessoas que conhecem as capacidades musicais da IA concordam que a IA não deve ser utilizada para clonar ou personificar artistas musicais sem autorização.

No Brasil: 70% dos consumidores de música acham que a IA não deve ser utilizada para clonar ou personificar artistas musicais sem autorização.

Variedade de gêneros.

No mundo: os fãs ouvem em média mais de 8 gêneros musicais diferentes.

No Brasil: são mais de 10 gêneros musicais diferentes ouvidos, em média

A música é extremamente importante para a nossa saúde mental e bem-estar.

No mundo: 71% dizem que a música é importante para a saúde mental.

No Brasil: 83% das pessoas afirmam o mesmo.

A música não licenciada ainda é um problema significativo.

No mundo: 29% usam meios não licenciados ou ilegais para ouvir ou obter música.

No Brasil: 47% é o índice de consumidores de música através de métodos ilegais ou não licenciados.