Na trilha de mais um sucesso

Com novos elementos, produtor musical Rafael Oliveira revoluciona som de A Fazenda, na Record TV

Quem não gosta de um reality show? Esse gênero de programa é mania no Brasil e em todo o mundo há, pelo menos, duas décadas. Tanto quanto o interesse de ouvir o que cada um dos participantes tem a dizer em cada aparição, o telespectador também gosta do som que toca na atração. É o caso de A Fazenda, no ar pela RecordTV.

O reality rural, em sua 14ª edição de muito sucesso, ganhou uma repaginada importante na trilha de abertura e nas vinhetas, mas sem perder a essência original, vinda de Stayin’ Alive. A música ficou imortalizada na voz dos Bee Gees e é presença garantida quando o assunto é dançar, desde o final dos anos 1970.

O responsável pela releitura foi o experiente produtor musical carioca Rafael Oliveira, com trabalhos em outras atrações da emissora, dentre elas as ligadas à dramaturgia, caso da novela Amor sem Igual, que também conquistou o público, e ao jornalismo, como na série sobre os 100 anos do rádio no Brasil, disponível nas plataformas digitais da Record.

“É uma nova roupagem, mas o formato é o mesmo. Coloquei algo ainda mais moderno, sem mudar da água para o vinho, melhorando ainda mais a sonoridade”, conta o também proprietário do Riomar Studios, localizado na Barra da Tijuca e por onde já passaram artistas consagrados.

Vinhetas

Os realities shows estão sempre se reinventando. Seja nas regras, no estilo ou nos dois itens, a ideia é fisgar o telespectador a cada prova e não fazê-lo mudar de canal. Em A Fazenda não é diferente.

Não bastasse a repaginada que Rafael Oliveira realizou na trilha de abertura do programa, a reconhecida competência do produtor permitiu que ele fosse além – são três décadas ligadas à música, o que valeu a condição de membro votante do Grammy Latino – e personalizasse ainda mais o som.

A outra inovação na musicalidade do reality rural está nas vinhetas, criadas com estilos diferentes e para todos os gostos, de modo a não apenas identificar este ou aquele momento da atração, mas também cativar quem está assistindo.“Foi uma completa original e outras variações”, afirma Rafael.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Samba (e com elementos de sertanejo), Reggaeton, pop rock e rock foram os ritmos escolhidos, de olho nas festas, momento em que a audiência sobe – e muito. Assim como se eleva também o som na TV de casa.